Согласно турецкому агентству Анадолу, сегодня утром армяне совершили провокацию на линии разграничения с азербайджанской армией в Карабахе. Они нанесли артиллерийские удары как по военным, так и по гражданским объектам Азербайджана. В результате, среди мирного населения есть жертвы и уже зафиксирован значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В общем, чего-то подобного следовало ожидать уже давно, поскольку провокации против Азербайджана это – косвенный способ давления на Турцию, которая сократила до минимума потребление российского газа и напротив, закупает газ у Азербайджана. Поэтому газопровод ТАНАП, идущий вблизи линии разграничения через территорию Грузии в Турцию – кость в горле Газпрома, у которого дела идут все хуже.

На прошлой неделе мы специально мониторили новостной финансовый ресурс РФ на предмет новостей, так или иначе касающихся Газпрома, и получилось, что где-то три четверти этих новостей связаны с газификацией регионов РФ. Это говорит о том, что компания срочно переключается с экспорта газа на его продажу собственному населению, которое не имеет альтернативы газпромовскому газу. Поэтому Москва сейчас способна на какие-то отчаянные действия для того, чтобы хоть как-то остановить сокращения зарубежного рынка. И обострение ситуации в Карабахе четко укладывается в эту схему. Вот как агентство "Анадолу" описывает происходящее.

"Вооруженные силы Армении, осуществив 27 сентября около 06:00 масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В результате интенсивного обстрела ВС Армении села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон. Информация о потерях и раненых среди гражданского населения и военнослужащих уточняется.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.

Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их.

Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы".

Пока трудно понять, насколько масштабным является контрнаступление и насколько Азербайджан готов окончательно решать "Карабахский вопрос", но даже если сегодня мы наблюдаем ограниченную операцию, то здесь нельзя не отметить пару моментов. Первый из них касается РФ, которая действует как всегда, старается устроить бойню чужими руками, чтобы добиться выгоды для себя. Это мы видели не раз и к сожалению, какое-то время еще будем наблюдать нечто подобное в различных регионах.

Но вот что важно, РФ сейчас уже явно сдувается. Да, хотелось бы, чтобы завтра первой новостью стало, что этот лепрозорий куда-то исчез, вместе со своим прибацанным населением, а на его месте образовалось мелководное море с массой рыбы. Однако, так не бывает, и разрушение империи – довольно сложный процесс и потому – резкий ее развал – не самый лучший вариант. Другое дело, постепенный, но неотвратимый развал.

Так вот, в какой-то очень скорый момент, Москве уже станет не до Армении, а потому – Еревану не стоило бы так поступать с Азербайджаном именно сейчас, поскольку оставшись один на один, они будут иметь очень серьезные проблемы, и речь уже не будет идти о возврате Карабаха, который вернется в автоматическом режиме. Тем, кто сейчас в Ереване делает политику, пора об этом задумываться уже сегодня.

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