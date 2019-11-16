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16 листопада • оновлено в 11:59
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Геннадій Мохненко
Геннадій Мохненко
Пастор Всі статті автора

"Россия напала на Украину": в США не смотрят россТВ?

2.6т
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Председатель комиссии по разведке, в американском Конгрессе, Адам Шифф - странный тип... Телевизор что ли российский не смотрит? Рашу Тудей не слушает??? "Вечерний М" для него разве не авторитет?))) Вот что этот, судя по всему недостаточно информированный (о "гражданской" войне в Украине) парень, заявил на днях в своем официальном выступлении:

"В 2014 году Россия НАПАЛА на Украину, союзника Соединенных Штатов, чтобы обратить вспять сближение этой страны с Западом и исполнить желание Владимира Путина ВОССТАНОВИТЬ Российскую ИМПЕРИЮ. В последующие годы, в боях с превосходящими СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, погибло 14 тысяч украинцев..."

"Россия напала на Украину": в США не смотрят россТВ?

Доброе утро, россияне! 13 ваших обстрелов за прошедшие сутки... Хороших выходных! Только не выключайте телевизор - могут начаться необратимые процессы в мозгах. А там, смотри и совесть очнется от спячки...

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Автор
Геннадій Мохненко Геннадій Мохненко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Геннадия Мохненко
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Mega Death
Mega Death
Сказал и всё?)) Какая разница, что говорят за океаном)) Это на погоду не влияет)) А про обстрелы.…. Этот педофил пусть посмотрит как Россия бармалеев в Сирии отстреливает и подумает , что будет если его фантазии станут реальностью)))
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Воловик Юрий
Воловик Юрий
Poster Shlagov , особенно приятно было читать обращение премьер - министра законного правительства Ливии к Соединённым Штатам с просьбой оказать помощь в борьбе с российскими наёмниками из компании Вагнера , которые оказывают помощь незаконным ливийским формированиям , на месте США надо с ними поступить как поступили с ними в Сирии , чтобы Россия не успевала гробы поставлять .
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
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