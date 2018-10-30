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Денис Казанський
Денис Казанський
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Россия лезет в чужие страны воевать, а у себя не может свет починить

3.6тЧитати матеріал російською

Увидел в новостях, что в Мурманске случилась авария - затонул плавучий док и получил повреждения авианосец "Адмирал Кузнецов". Причиной инцидента стали скачки напряжения.

Оказывается, в Мурманске перебои с электроэнергией. Зашел почитать местный сайт, а там пишут, что в городе регулярно исчезает электричество. Люди в соцсетях жалуются, что напряжение постоянно скачет. Прямо как в "ЛНР". Только там война, а в Мурманске вроде как мир пока еще.

Новини
''Адмиралу Кузнецову'' опять не повезло

Поразительно. Люди лезут воевать в чужие страны, оккупируют чужие территории, выбрасывают миллиарды долларов на создание геополитических уродцев, а у себя дома не могут свет починить. Сами готовы сидеть без света и воды, закрывать глаза на свои проблемы, но при этом находят деньги, чтобы сделать плохо соседям. Безумие какое-то.

Россия лезет в чужие страны воевать, а у себя не может свет починить

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Місце
РосіяМурманськ
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Согласен с Денисом, кацапы 3,14дорасы
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