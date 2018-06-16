Путь Говорухина (российский режиссер, путинист, умер 14 июня 2018г. - Ред.) к Путину начался с фильма "Россия, которую мы потеряли". Это был один из первых камней в фундамент мифа о процветающей и динамично развивающейся Российской империи, уничтоженной предателями-революционерами. Именно на этом мифе, как плесень на протухшем бульоне, выросла идеология путинизма.

Путинский проект повторяет мечты последних русских царей: незыблемость самодержавной власти, послушное общество (и Дума), государственный клерикализм, подавление свободомыслия, русификация национальных меньшинств, незыблемость привилегий высших социальных слоев, верноподданническое единение всех классов у трона самодержца, расширение границ империи, борьбы с модерном, идущим с Запада. Коррупция и тогда, и сейчас формально порицается, но играет важную роль в системе государственной власти.

Путинизм — вариант традиционного имперского самодержавия. Он схож с поздним сталинизмом, который также был реставраторским проектом. Путинизм = сталинизм - плановая экономика, массовый террор (пока) и псевдомарксистская фразеология.

В общем, неудивительно, что один из авторов мифа об империи Романовых стал последовательным путинистом.

P.S. Николай 2 бредил: "Я схожу с ума, когда думаю о перспективах России, мы станем самым великим народом, самым великим государством, всё в мире будет делаться с нашего разрешения". Мания величия российских автократов развивается. Николай 2 сходил с ума, а Путин просто сошел. :)