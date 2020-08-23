После того как в Беларуси были раскрыты десятки российских шпионов, выдворены не только военные атташе по подозрению в шпионаже, но и весной 2019 посол РФ в РБ, Михаил Бабич, а президенту республики регулярно докладывалось о подрывной деятельности российской агентуры на территории его страны, в августе 2020 Александр Лукашенко резко меняет риторику, заявляя об угрозе беларускому суверенитету со стороны Запада.

И вправду, то насколько резко Александр Лукашенко сменил вектор исходящей угрозы, может говорить либо о хитрой, отвлекающей игре знатока лавирований, либо о его полном вхождении в орбиту кремлевского влияния в том числе через агентуру влияния в его ближайшем окружении. И в первую очередь, влияния через пророссийский лагерь в беларуских спецслужбах, аффилированных российским силовым блоком.

Именно поэтому мы сейчас можем слышать от президента Беларуси регулярные заявления об угрозе с западных границ, что вынудило даже главу Канцелярии президента республики Польша Кшиштофа Щерского сделать заявление о том, что для Варшавы приоритетно верховенство международного права и в первую очередь - суверенитет беларуского государства.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отреагировала на выпады президента Беларуси заявлением о строго оборонной функции альянса и все домыслы Александра Лукашенко об исходящей угрозе с Запада – это лишь его домыслы.

Но всё же вернемся к тому, что эти самые домыслы, но в черепную коробку Александра Лукашенко, да вкладываются и явно не просто с целью настроить президента РБ против Запада и НАТО. Ведь когда повышается градус недоверия между странами, то любая провокация, организованная третьей стороной может выглядеть вполне правдоподобно. И не зря я упомянул в заголовке статьи Глайвиц…

Именно нападение на радиостанцию в Глайвице, вошедшее в историю как Глайвицкая провокация, которое инсценировало СС, 31 августа 1939 года послужило поводом для нападения Германии на Польшу. И такими методами, наследница пропагандистских традиций нацистской Германии Российская Федерация, широко пользуется до сих пор.

Например, в феврале 2018 года в Ужгороде был дважды осуществлён поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, KMKSZ. Данный инцидент внес серьёзное недопонимание между Украиной и Венгрией на дипломатическом уровне, а на информационном послужил для создания масштабной анти-украинской волны, в первую очередь формируемой российскими и пророссийскими медиа-площадками.

Позже выяснилось, что поджог был произведен двумя гражданами Польши, членами радикальной неонацистской группировки “Фаланга”, лидером которой является Бартош Бекер, симпатизирующий Путину, противник НАТО и большой любитель георгиевских лент и историй про кровожадных "бандеровцев". Следы же заказчика поджогов уводили в Германию, к одному из представителей пророссийского лобби в этой стране, а дальше в саму Москву.

И вот как-то совсем не удивили выводы следствия, но для проведения и формирования этих выводов понадобилось время, месяцы (!!!), а для создания мифа об украинских неонацистах, жгущих венгерские культурные центры – считанные часы и дни (!!!), которых достаточно для проведения следующего этапа операции.

Но вернёмся к нашей истории, ведь с учётом риторики Александра Лукашенко, Польше и Литве следует быть готовыми к подобного рода провокациям. Провокациям, которые могут быть проведены, как глубоко на территории Беларуси, так и в самой приграничной зоне РБ. И для реализации подобного рода провокаций у России достаточно ресурсов как в Польше и Литве, так и в Беларуси. А когда таковых не хватает, без труда можно завезти ещё немного “туристов” и "любителей шпилей" из ГРУ, например воинской части генерал-майора Андрея Аверьянова #29155 , в количестве группы или даже больше. Правда в последнее время личный состав данной воинской части проявил себя только на ниве провалов в Черногории, Великобритании, Франции и Болгарии...

Усиление мифа об угрозе не просто политического и информационного вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси, но и её территориальной целостности, не только окончательно разорвёт отношения Минска с Западом, но и позволит Кремлю запустить полноценный и необратимый сценарий аншлюса, в т.ч., в случае необходимости, и с созданием "народных республик", жителей которых нужно будет защищать от "солдат НАТО" (в Украине в 2014 году "защищали" от "бандеровцев и Правого сектора").

По сути, Россия очень предсказуема и до банального примитивна в последовательности своих действий в Беларуси. Дабы скрыть своё курирование беларуской оппозицией, а так же участие в протестах, катализации и радикализации оных, Москва создала масштабную информационную волну, обвиняющую во всём происходящем Запад. И, официальный Минск, полностью пошёл на поводу этого нарратива и тоже стал "пешкой" в игре российских спецслужб, где сейчас Москва и только Москва двигает белые и чёрные фигуры на шахматной доске.

Теперь же создаётся предпосылка готовящегося вторжения со стороны Запада и следует понимать это - от обратного. Гибридное вторжение готовится с Востока. И свой беларуский "Глайвиц", понятно что с определёнными интерпретациями по отношению к нынешнему времени и нюансами, не заставит себя долго ждать.