После того, как Россия стала страной с наибольшим количеством аварийных запусков ракетоносителей, после недавнего инцидента с запуском “Союз МС-10” ее положение ухудшилось еще и тем, что страховые компании не горят желанием обслуживать “Роскосмос”.

Тот факт, что ни одна российская страховая компания, не говоря уже об иностранных, не подала соответствующую заявку на участие в конкурсе на страхование рисков при запуске очередной ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10", который с 15 по 18 ноября планировали отправить к Международной космической станции, говорит о том, что доверия к современной российской космонавтике - ноль. Даже в родимых гибридных пенатах.

А и в правду, кто рискнет страховать то, что имеет крайне высокую вероятность потерпеть крушение? Вот например страховая компания "Согласие" теперь должна выплатить 4,65 млрд рублей “Роскосмосу” в случае признания аварии “Союз МС-10” страховым случаем. А она признана таковой будет. В общем, у СК “Согласие” намечены серьезные несогласованные траты.

В остальном, создается впечатление, что именно на страховых случаях в последнее время “Роскосмос” решил зарабатывать. С другой стороны, с таким руководителем как Дмитрий Рогозин на нечто иное рассчитывать и не стоило. Ведь это явно не тот человек, который способен вывести российскую космонавтику из глухого тупика.

Новини Одиночество путинской России

Ведь Россия уже давно не лидер по количеству запусков в космос, осуществившая в этом году лишь 9 запусков, тем самым уступив КНР с 27 запусками и США с 26. Более того, сам “Роскосмос” осуществил лишь 5 запусков, то есть, даже меньше французской Arianespace – 6!

Полеты же к МКС для России стали в последнее время большой редкостью. Если в далеком 2010 году все полеты к Международной космической станции осуществлялись на российских кораблях, то уже в 2014-м российские корабли 5 раз летали на МКС, равно как и США, а в 2017 лишь два раза.

Между тем, на фоне возникающих с “Роскосмосом” конфузов, очень интересная информация пришла из-за океана. Так, после успешного испытания легкой двухступенчатой ракеты-носителя Electron, способной доставить до 150 кг полезного груза (что соответствует массе малого спутника) на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, американская компания Rocket Lab развернула строительство фабрики, на которой планируется выпускать по 2 ракеты в неделю.

А кто-то говорил про батуты.