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Злий одесит
Злий одесит
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Российский космический позор – бессмысленный и беспощадный

20.8тЧитати матеріал російською

После того, как Россия стала страной с наибольшим количеством аварийных запусков ракетоносителей, после недавнего инцидента с запуском “Союз МС-10” ее положение ухудшилось еще и тем, что страховые компании не горят желанием обслуживать “Роскосмос”.

Тот факт, что ни одна российская страховая компания, не говоря уже об иностранных, не подала соответствующую заявку на участие в конкурсе на страхование рисков при запуске очередной ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10", который с 15 по 18 ноября планировали отправить к Международной космической станции, говорит о том, что доверия к современной российской космонавтике - ноль. Даже в родимых гибридных пенатах.

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А и в правду, кто рискнет страховать то, что имеет крайне высокую вероятность потерпеть крушение? Вот например страховая компания "Согласие" теперь должна выплатить 4,65 млрд рублей “Роскосмосу” в случае признания аварии “Союз МС-10” страховым случаем. А она признана таковой будет. В общем, у СК “Согласие” намечены серьезные несогласованные траты.

В остальном, создается впечатление, что именно на страховых случаях в последнее время “Роскосмос” решил зарабатывать. С другой стороны, с таким руководителем как Дмитрий Рогозин на нечто иное рассчитывать и не стоило. Ведь это явно не тот человек, который способен вывести российскую космонавтику из глухого тупика.

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Ведь Россия уже давно не лидер по количеству запусков в космос, осуществившая в этом году лишь 9 запусков, тем самым уступив КНР с 27 запусками и США с 26. Более того, сам “Роскосмос” осуществил лишь 5 запусков, то есть, даже меньше французской Arianespace – 6!

Полеты же к МКС для России стали в последнее время большой редкостью. Если в далеком 2010 году все полеты к Международной космической станции осуществлялись на российских кораблях, то уже в 2014-м российские корабли 5 раз летали на МКС, равно как и США, а в 2017 лишь два раза.

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Между тем, на фоне возникающих с “Роскосмосом” конфузов, очень интересная информация пришла из-за океана. Так, после успешного испытания легкой двухступенчатой ракеты-носителя Electron, способной доставить до 150 кг полезного груза (что соответствует массе малого спутника) на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, американская компания Rocket Lab развернула строительство фабрики, на которой планируется выпускать по 2 ракеты в неделю.

А кто-то говорил про батуты.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Комментарии на сайте не модерированы
Annenkov Vitaliy
Annenkov Vitaliy
Мокшане успешно проебали всё что получили от совка. Теперь они стабильно пускают только пламя из горящих жоп и яд из своих вонючих хлебальников.
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fhoh fndr
fhoh fndr
хохлы? когда спутник вашей УКАИНЫ был на орбите ?
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Попова Ольга
Попова Ольга
fhoh fndr, так мы не претендуем на первенство , мы так потихоньку ,,,,
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Гринь Євгеній
Гринь Євгеній
fhoh fndr, https://m.youtube.com/watch?v=VGHHUxoGu9M Для справки: Зенит детище Южмаша и КБ Южное г. Днепр Украина. Кстати на их Р36 до сих пор держится ядерный щит РФ.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Кацаповыебки.....Расскажите мне и обьясните казлаухие лишнехромосомцы шо вы выиграли напав на хахлов ???? До 2013 года мордор жил припеваючи.....нефть продавалась на вес золота... бабла в мордоре было великое множество....все страны были в отличных экономических отношениях с раиссей...кацапопездолочи катались по всему миру.В общем не буду перечислять всех ништяков ,которыми владела раисся до 2013 года...в общем кацапы купались в золоте...вкусно жрали, сладко пили.....туркоф нахуй посылали всех бомбили и захватывали.....---- катались как сыр в масле....И вдруг....совсем бездумно...без рассуждений и здравого смысла...главное без надобности, ну как блядь -- ,, тыц - пиздыц,, -- орки напали на украину.... --- НУ И ШО ВАМ ЁБАНЫМ КАЦАПАМ ЭТО ДАЛО ???--------Вы шо разбогатели ???? Вы как Гитлер с украины вывезли более ста сорока тысяч тонн золота??? -- НЕ !...Вы как Алесандр Македонский разграбили Украину и повывозили золото, брильянты ???? Не! ...вы как чмошники откручивали Б\У шные унитазы и сантехнику...срывали с домов своих собратьев кровельное железо и шифер....крали металлолом и дешовый ,халявный уголь с востока Украины вы вывозили в кацапстан....вывозили авто и технику...вы разворовывали заводы и предприятия обрекая на голодную смерть своих же собратьев, которые вас же призвали....Скажите казлаухие...вы разбогатели на несчастии таких же кацапов как и вы ??? Оно того стоило ???? Оно стоило того что вы променяли свое процветание и благоденствие на вечную гибель вашей страны???? Вот вы на всех форумах и ресурсах говноплещите...украина недострана...хахлы дураки...кастрюлеголовые...шароварники и т.д. в общем льете все гавно , какое способен придумать ваш больной мозг на Украинцев .. А на самом то деле : --- Недострана вас опустила так, как ещё никто и никогда так не опускал расею......из за хахлов вас ебёт весь мир тока гандоны подвозят свеженькие....и толи ещё будет....скоро ноябрь...свежие и ооочень болезненные санкции введут в ваш хитросделанный анус.... и дальше до полного разрыва жопы ! Разве захват и анексия Крыма сопоставима с полным уничтожением вашей страны ??? Вы понимаете что просрали свою страну и умерщвили своё будущее ???Скажите кацаповыебки недоношенные ...после всего того,чем вы кацапы владели в этом мире и вашим теперешним положением раком на локтях .... с санкциями в жопах....скажите казлаухие...разве вам стоило нападать на хахлов ???? Что вам это дало ???? Вы шо..все в одночас разбогатели.....стали бессмертными.... перестали болеть и здыхать ????? Для чего вам это было надо.....какова была цель ?????
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Попова Ольга
Попова Ольга
Малахов Егор, МОЛОДЕЦ , УМНИЦА ---ПОДДЕРЖИВАЮ 100% , ВЫ ПРАВЫ И СПРАВЕДЛИВО ДАЛИ ЭТОТ ПОСТ !
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
Малахов Егор, стадо никто не спрашивал, Хуйло само приняло решение, пользуясь слабостью Украины, а стадо радостно замычало "крымнаш!". Просто Хуйло малость не рассчитал. Оно решило, что мир проглотит Крым, как Грузию и Молдову. Но реальность оказалась катастрофической для немытой, но Хуйло не может уже дать заднюю, в силу своего упорства и тупости.
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