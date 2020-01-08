Похоже на то, что упавший в Иране украинский самолёт был сбит самим Ираном.

Но никаких "иранских ракет" у Ирана нет – есть только российские ракеты, которые Кремль поставляет туда в рамках поддержки всемирных ватников в борьбе против цивилизации. И эти ракеты продолжают убивать.

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