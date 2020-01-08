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8 січня • оновлено в 13:04
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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Российские ракеты продолжают убивать

3.4т
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Похоже на то, что упавший в Иране украинский самолёт был сбит самим Ираном.

Но никаких "иранских ракет" у Ирана нет – есть только российские ракеты, которые Кремль поставляет туда в рамках поддержки всемирных ватников в борьбе против цивилизации. И эти ракеты продолжают убивать.

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Российские ракеты продолжают убивать

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А где про СССР? Бульбаж Максимка уже не тот.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Иранцы выпускали ракеты земля земля а они в принцыпе случайно перенацелиться на воздушную цель немогут, да и зачем это иранцам так что эта версия бредовая, а вот теракт мог быть
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Основные предприятия иранской ракетостроительной компании SНIG, где ведётся сборка ракет, находятся в пригороде Тегерана. В начале 2015 года по иранскому телевидению был показан репортаж с церемонии передачи вооруженным силам ракет Ghadr-1 и Qiam-1.
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