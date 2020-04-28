Буквально на днях, описывая какие цели преследует Россия, предоставляя свою псевдо-гуманитарную помощь Италии, США, Сербии и навязывая её другим странам под любым предлогом, я упоминал и намерение повлиять на принятия решений о смягчении либо отмене санкций. Особенно под аккомпанемент пандемии короанвируса и создания образа “святой спасительницы”.

Однако, прекрасно осознавая жесткую позицию мирового сообщества по данному вопросу, в частности, о невозможности ослабления или снятия санкций пока Россия не освободит оккупированные территории Донбасса и полуостров Крым, это направление в настоящее время не является доминантным. Тем не менее, поддержание в обществе и информационном пространстве необходимых нарративов на должном уровне, особенно в высших политических кругах ЕС, для Кремля жизненно важно.

И я ровным счетом не удивлен тому, что в Европе снова заговорили о необходимости снятия с России санкций. Заговорили устами экспертов такой международной организации как ICG, с головным офисом в самом сердце ЕС - Брюсселе.

Так, данная аналитическая группа опубликовала доклад, в котором отметила, что Европе стоит пойти на уступки Кремлю и снять санкции, ведь такой шаг может остановить войну на Донбассе!

Доклад данной группы, по сути, оправдывает агрессию России против Украины, унесшей тысячи жизней и искалечившей десятки тысяч судеб. Оправдывает тем, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.

Также ICG считают, что западным партнерам не стоит поставлять Украине вооружение, если оно "не изменит баланс сил".

Откровенно говоря абсурдные заявления, особенно про безопасность России… Наверное именно опасаясь за свою безопасность, Россия принимала участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Приднестровье, оккупировала часть Грузии, российская авиация ровняла с землей сотни сел и городов в Сирии, поддерживает Халифу Хафтара в Ливии, Николаса Мадуро в Венесуэле, регулярно проводит спецоперации, диверсии и убийства негодных кремлевскому режиму даже в Европе и совершает множество других преступлений по всему миру. Это всё всего лишь из-за того, что она не чувствует себя в безопасности…

Но, что самое интересное, доклад ICG своим контекстом целиком и полностью перекликается со скандальным докладом "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой неких европейских, российских и украинских экспертов и опубликованный на сайте Мюнхенской конференции. Однако этот доклад был спешно удален с сайта конференции, поскольку не имел никакого официального статуса и целиком и полностью представлял "российскую точку зрения" на разрешение “украинского вопроса”.

И я как-то ровным счетом не удивлен, что такая организация как ICG взяла за основу своего доклада российский "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона". Не удивлён, хотя бы потому, что в ICG работают весьма интересные эксперты, в предвзятости которых даже и сомневаться не приходится.

Например, Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам, финансируемого из федерального бюджета РФ, выпускник МГИМО МИД СССР, которое завершить без вхождения в ареал курирования КГБ было невозможно. Не удивительно, откуда у этой замечательной организации, ICG, нарративы в докладе настолько пропитанные пророссийской позицией, которую мы уже пресытились слышать из уст российских экспертов, озвучивающих конфликт в Украине по линии СВР.

Конечно, ситуация, когда на международный уровень, международная организация выводит подобного рода доклад, пронизанный элементами российской пропаганды, печальна и опасна. Но, благо, этим экспертам не хватает ума менять методички, что без труда выдает аффилиацию российскими силовыми структурами.