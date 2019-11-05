По сообщению издания Times of Malta, власти этой страны конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот.

По мнению издания, они переправлялись из России для финансирования ливийских боевиков генерала Халифа Хафтара, войска которого ведут наступление против находящегося в Триполи и поддерживаемого ООН признанного ливийского правительства.

"Власть Мальты задержала крупную партию неофициальной ливийской валюты, как считается, предназначалась для полевого командира Хафтара, который ведет наступление южнее Триполи", - говорится в сообщении.

Напомним, прямо сейчас, с "подачи" и при непосредственном участии России в Ливии идут достаточно масштабные военные действия. Дестабилизируя ситуацию, Кремль пытается привести к в этой стране подконтрольное ему правительства, которое позволит российским спецслужбам создать поддерживаемое на государственном уровне стабильный и искусственно регулируемый, в зависимости от потребностей, канал потоков мигрантов в Европу. А также получить доступ к ливийским энергоносителям и, возможно решить вопрос по строительству базы ВМФ РФ в Средиземном море. Ставки действительно высоки и, для решения данных задач, Кремль не гнушается использовать любые методы их достижения. В случае успеха РФ получает действенный и мощный рычаг давления на Европу.

Для реализации этого сценария, "большой друг Москвы" Х.Хафтар в апреле 2019 года начал атаку на Триполи с целью захвата власти в стране, но войска законного правительства Ливии не только остановили наступление, а и смогли отбить у Х.Хафтара город Гарьян, лежащий в 75 километрах к югу от Триполи. Причем, наиболее реальную помощь законному ливийскому правительству оказывает Турция, ВВС которой обеспечивают воздушное прикрытие правительственных сил.

Х.Хафтар, контролирующий восток страны со "столицей" в Тобруке, "плотно работает" с Кремлем с лета 2016 года, он или его эмиссары достаточно регулярно бывают в Москве, а его армия использует российское оружие. Более того, Россия, в лице пригожинского ЧВК "Вагнер" оказывает прямую поддержку боевикам, его бойцы периодически фиксируются в пригороде Триполи, а счет "доказанных" погибших "вагнеровцев" уже идет на десятки.

Другим возможным способом фактического захвата власти в Ливии Кремль видит формирование в результате выборов правительства во главе с сыном Каддафи - Саифом аль-Исламом чему уже даже есть документальное подтверждение. Не так давно в Триполи были задержаны двое россиян которые готовили встречу с ним. Интересно, что у них, во время обыска обнаружили ноутбуки и карты памяти, которые указали на то, что они работали на компанию, которая "специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах", в том числе в Ливии.

Безусловно, все такие действия являются довольно дорогостоящими, а "ливийским друзьям", в отличие от российских пенсионеров не посоветуешь "держаться, потому, что денег нет" и это вынуждает Кремль, ведущий войны по всему миру, изыскивать альтернативные варианты финансирования.

Действительно, оружие Хафтару поставляется практически "за бесплатно" - со складов. Топливо, в отличие от Донбасса и Сирии у него свое, но деньги, они все равно нужны и, судя по всему. Россию как раз и поймали на "изготовлении незаконного платежного средства другой страны с применением возможностей на уровне государства". По информации Times of Malta, "считается, что наличные происходят с российской монетного двора, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства". Поправим мальтийское издание, скорее с банкнотной фабрики, но суть не в этом.

В принципе, похожее в мировой истории уже не раз встречалось в различных формах. Из самых ярких исторических примеров – Наполеон, который с помощью фальшивых денег финансировал свои захватнические войны. Так, в 1806–1809 гг. французский император занимался подделкой прусской разменной монеты, в 1809 г. – австрийских бумажных денег, в 1810 г. – английских банковых билетов, а перед походом в Россию занялся подделкой российских ассигнаций.

Огромный размах такая деятельность приобрела также во время Второй мировой войны, когда гитлеровские фальшивомонетчики подделывали денежные знаки других государств ранее в невиданных масштабах. В истории России также был подобный опыт, в особенности на оккупированных территориях. Например, во время войны с Турцией в 1808–1809 гг. были отчеканены партии поддельных турецких монет по типу курушей Селима III и Мустафы IV для использования их российской армией на территории княжеств Молдова и Валахия.

Кроме того, известно, что на территории Чечни во время "чеченских войн" располагались центры по производству фальшивых долларов, клише для печати, вроде бы нашли. Вопрос, правда, все ли из них. А вот о судьбе "специалистов" достоверно не известно ничего, а ведь "кадры ценные", мимо которых, российские спецслужбы не проходят.

В таком контексте настораживает факт, что по официальным данным, количество поддельных денег за последние десять лет в России сократилось на 90%. Фальшивомонетчик он же не мамонт, чтобы вымереть. А в возможности эффективной работы российской полиции слабо верится. Реальным ответом на вопрос "где они" может быть только один – "работают под крышей", как например пойманные хакеры, которым спецслужбы "делают предложение, от которых невозможно отказаться". Это, кстати, факт уже не один раз доказанный.

Вместе с тем есть если такая версия верна, то в этом случае есть и позитив. Несмотря на то, что конечной целью распространения "левых" денег являлось желание ослабить экономику противника путем нарушения денежного обращения в его стране, реальной основной причиной таких действий чаще всего становилось как раз обратное – серьезные собственные финансовые проблемы, которые пытались решить за счет "другой" стороны.

Причем, факт сложностей с деньгами также косвенно подтверждается частичным использованием россиянами одной и той же агентуры в Ливии и…Украине.

В частности, по утверждению издания "Политрада" генерал Хафтар "засветился" в привязке к Украине во время событий конца августа 2011 года, связанных с освобождением 23 украинских гражданских специалистов, захваченных силами Переходного национального совета (ПНС) Ливии и приговоренных к десяти годам ливийской тюрьмы. Напомним, что украинские граждане в июле 2011 года прибыли по контракту для работы на ливийские нефтяные объекты и были обвинены повстанцами в том, что они якобы активно сотрудничали с режимом Муаммара Каддафи принимая участие в военных действиях на стороне его войск, ремонтировали противовоздушную систему обороны и т.д.

Так вот, "помощь" в освобождении задержанных, предлагал некий Международный благотворительный фонд (МБФ) "Евротурбота" во главе с тогда еще гражданином Украины Станиславом Филипповичем Селивановым, а "гарантийное письмо", согласно которому заложников отпустят за "скромные" $300 тысяч, как раз и подписал "заместитель министра Национальной армии Ливии", генерал Халиф Хафтар. Что интересно, на тот момент Хафтар не занимал ни одну официальную должность в государственных структурах Ливии, а под его контролем находилась "революционная бригада", следовательно, он не мог выступать от имени правительства или министерства обороны.

Уроженец Луганской области Селиванов так же крайне любопытный "персонаж". Он известен огромным количеством афер на востоке и юге нашей страны, "очень плотным общением" с представителями российских спецслужб, которые и начали его активно использовать в Украине и Ливии, которую он неоднократно посещал на протяжении 2012-2013 годов. Основная "специализация" - "выступать" в роли правозащитника, постоянно критикуя украинские власти, причем в ходе каждой поездки он "не забывал" посетить Посольство России в Триполи. В 2014 году он "засветился" в Крыму где руководил отрядом так называемой крымской самообороны, дальше ситуация стандартна – российское гражданство и "информационная борьба" на ANNA NEWS с "фашистами" и "бандеровцами" на Донбассе.

Итого, что же мы в сложившейся ситуации имеем? То, что РФ печатью денег для незаконного правительства перешла очередную "красную линию" уже особо никого не удивляет – привыкли, как и отсутствие внятной реакции на это международного сообщества, которая, видимо, может последовать только в случае, если в Москве решат печатать доллары или евро. То, что российские спецслужбы в своей деятельности используют всяких аферистов то же не новость и традиции в этом вопросе давние и, если посмотреть на список "стран-друзей России" в мире, он в принципе так же отвечает данным критериям.

А вот что по-настоящему интересно – денег, видимо действительно нет. Кстати в пользу этого косвенно говорит тот общеизвестный факт, что учебные центры ЧВК "Вагнер" в Ростовской области готовят "специалистов" как для военных действий в Украине, так и в Ливии и, конечно, Сирии и прочих стран Африки. В СССР такого не было, центры подготовки "борцов революции" были в разных местах и узкоспециализированные, но, "вставшая с колен" видимо такого себе позволить уже не может. Что и радует.

Но беспокоит то, что западные спецслужбы "спят". А вот российские – оттачивают мастерство. Свою креативность в, по сути преступных, схемах получения денег они демонстрировали не раз, так что новые скандалы видимо не за горами. А из-за "мальтийского ареста" банкноты для Хавтара надо опять напечатать.

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