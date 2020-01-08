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8 січня • оновлено в 18:19
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Злий одесит
Злий одесит
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Российская версия авиакатастрофы в Иране “по Фрейду” сдала виновных

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Российская пропаганда, как это и ожидалось, начинает раскручивать версии катастрофы украинского авиалайнера авиакомпании МАУ в Иране в выгодном ей ключе. В первую очередь – с акцентами на том, что это диверсия, внимание, США! Причём раскрутка этого нарратива показательно проходит не только на ресурсах напрямую контролируемых ГРУ РФ, а для их ретрансляции используются псевдо-эксперты не в первый раз отмечающиеся бредовостью своих заявлений, но и, по сути, выдает “заказчика” в лучших традициях анализа Зигмунда Фрейда.

Например, на таком ресурсе как “Московский комсомолец”, с незапамятных времен находящимся под бдительным контролем МО РФ, было опубликовано большое интервью некоего военного эксперта Алексея Леонкова, который зачастую используется для осуществления информационных вбросов, либо же поддержания ура-патриотических настроений в медиа пространстве.

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К примеру, этот же самый “эксперт” в 2018 году заявлял, что у МБАК “Гюрза-М” никакой брони нет. В свою очередь, визуально даже российские СМИ продемонстрировали что часть повреждений, в частности, нанесенных стрелковым оружием калибра 5,45-мм не пробили корпус украинских катеров.

А в начале 2019 года этот так называемый “военный эксперт” высказался о том, что для полного уничтожения всего населения США достаточно будет 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 “Сармат”. Это человеконенавистническое заявление псевдо-эксперта растиражировали практически все СМИ РФ. Между тем, оно ярко демонстрировало не только бредовость и аморальность российской пропаганды, но и то, насколько эта самая пропаганда использует никчемные и необразованные рупоры. Особенно с учетом того, что Россия с 2016 года так и не провела полноценных летных испытаний МБР “Сармат”, а потому не совсем понятно, чем этом там грозил Леонков мировому капитализму.

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Но это всё прелюдия, для понимания того, что из себя представляет этот псевдо-эксперт, ведь именно сейчас через него начинает распространяться нарратив, что трагедия с украинским авиалайнером в небе Ирана произошла по вине США. Этот эксперт считает, что авиалайнер сбило американское ПВО, приняв его за иранский самолет, либо же его сбил, внимание, диверсионная американская группа посредством ПЗРК!

И вот тут, очень важный момент. Ведь если сам факт наличия в глубине Ирана диверсионной группы США вооруженной ПЗРК это сродни боярочному бреду, то упоминание самой версии с ПЗРК – это просто сдача гибридного сценария “по Фрейду”.

Буквально сегодня утром, я в ходе рассмотрения версий гибели украинского авиалайнера в материале “Авиакатастрофа в Иране: трагедия на фоне разгорающейся войны” рассматривал, в том числе и версию теракта с применением не только бомбы на борту, но и ПЗРК. С учетом же того, что ответственность за теракт никто не взял на себя, то это и вправду могла быть диверсия. Но уж точно не США, граждане которых и контактирующие с которыми иранцы, на территории Ирана попросту находятся под колпаком.

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"Московский комсомолец" на данном поприще с его псевдоэкспертами поддержал другой ресурс, на удивление, так же имеющий прямое отношение к российским силовикам – “Комсомольская правда”, уже со своими “знатоками” в обойме “заслуживающих доверие”.

Так, на данной площадке по поводу авиакатастрофы в Иране высказался некий безымянный участник российского расследования катастрофы "Боинга МН17" над Донбассом, (а мы прекрасно помним, что ни одна из версий РФ по делу МН-17 не является принятой во внимание из-за своей несостоятельности и лживости), отметив, что самолет имеет на фюзеляже следы поражающих элементов.

Также, версию военных "комсомольцев" на еще одном пропагандистском ресурсе "ПолитНавигатор", который не чужд российскому ГРУ, поддержал "эксперт" Армен Гаспарян: "Крушение украинского "Боинга" недалеко от аэропорта Тегерана очень похоже на катастрофу малазийского самолета в небе над Донбассом, которая произошла в 2014 году".

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По факту, российские эксперты и специалисты уже сошлись в едином мнении, и это мнение о том, кто якобы осуществил диверсию в Иране, будет навязываться и в дальнейшем.

А вот кто не “якобы”, а действительно мог провернуть подобного рода операцию, так это, конечно же, ближайшие партнеры авторитарного режима – российские инструктора и консультанты, а также их агентура, пользующиеся куда меньшим вниманием со стороны спецслужб Исламской республики, нежели граждане Запада.

Но, конечно же, на это российский псевдо-эксперты внимание не обратят, как и на то, что проведение данной диверсии было куда выгоднее именно российской стороне, дабы маховик конфронтации на Ближнем востоке размотать с ещё большим ускорением. Более того, помимо вытекающих из этой раскрутки финансовых профитов для России имеется ещё один очень важный - информационный.

И заключается он не только в обвинениях США в этой атаке с целью провокации, но и акцентах через подконтрольные Кремлю информационные площадки в Украине, на причастность Вашингтона к гибели украинцев в Иране.

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Теми
російська пропаганда Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
чушь,с этой точки зрения,то мн 17,дело рук штатов и майданнников,ибо им было выгодно.
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Костров Федя
Костров Федя
Злой петух, завязывай бухать. Ни слова правды, одни свиномые фантазии.
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