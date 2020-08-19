Российская пропаганда отправляет украинских националистов дестабилизировать Беларусь

Злий одесит Світ 09:26, 19.08.2020

Стратегической задачей российской пропаганды последних нескольких месяцев являлась дискредитация Украины в глазах тех или иных стратегических партнёров, путём обвинения нашей страны в экспорте протестов в мир.

В июне, через подконтрольные Москве оккупационные структуры так называемого “ДНР” был распространен фейк о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко при пособничестве Джорджа Сороса планируют дестабилизировать США путем отправки украинских националистических группировок для участия в протестах движения BLM.

Данный фейк был предназначен для решения целого ряда задач, основной из которых, безусловно, была не только дискредитация Украины, но и отвлечение внимания общественности от того, что ведущую роль в радикализации протестов в США сыграла “Антифа”, спонсируемая Россией.

Как известно, данный фейк не достиг желаемого результата и уже в июле, ровно месяц спустя после вброса об украинских националистах в США, сербское издание Alo, известное тесным сотрудничеством с российскими СМИ, внезапно сообщает о том, что в протестах в Белграде участвовали боевики из Украины. Сама же статья вышла под названием: "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".

И опять же, цели данного фейка, подхваченного российскими СМИ, были предельно просты. Это, с одной стороны дискредитация Украины, с другой – отвлечение всеобщего внимания от того, что за протестами и погромами в Белграде стояла пророссийская организация "Альянс за Сербию". Лидеры этой организации, медиамонополист Драган Джилас и Бошко Обрадович, являющиеся не въездными в Украину за незаконное посещение Крыма, фактически и катализировали погромы и столкновения с полицией в Белграде, Новом Саде, Крагуеваце, Ниши.

И вот, мы постепенно подбираемся к главной теме – Беларуси. Напомню, что когда в РБ были арестованы некие иностранные наёмники, то российский интернет сегмент взорвался тиражированием нарратива о том, что это украинские боевики. Но, как известно, арестованные оказались российскими наемниками, так называемой ЧВК “Вагнер”. Но, рано опускать руки, в очередной раз опростоволосившимся российским пропагандистам.

Сегодня в сети начинается одновременное распространение информации с площадок "серого сегмента" о том, что украинских националистов отправляют в Беларусь для участия в протестах. Напомню, что ранее о подобном заявлял “полезный идиот” Игорь Мосейчук, правда без каких либо подтверждений информации, так и ушедшей в небытие.

Но, что примечательно, вместе с появлением этой информации российский псевдо-журналист, являющийся офицером ГРУ, Александр Коц, распространяет информацию о том, что Координационный совет Светланы Тихановской состоит из националистов и европейских агентов влияния.

В общем, офицер ГРУ, пишет о “националистке” Тихановской, которая является продолжением проекта ГРУ, эдаким отростком от своего мужа Сергея Тихановского, о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае 2019, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий – Серёжа Тихановский, получивший себе в распоряжение пиартехнолога Виталия Шклярова, работавшего на президентской компании у Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. Когда же Сергея арестовывали, то вместе с ним были арестованы ещё четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.

И вот теперь, нам опять включили заезженную, протёртую до дыр пластинку, о том, что украинские националисты едут дестабилизировать Беларусь, в интересах националистки Тихановской…

Классика. Банальная классика, с одним и тем же контекстом – дискредитация Украины и прикрытие проекта ГРУ - Светланы Тихановской. Классика, исполняемая без какой либо конспирации непосредственно явными ГРУшами.

Боже, девочки, как же скучно вы играете - занавес, девочки, занавес!

P.S. Кстати, обратите внимание, что российская пропаганда раскручивает тему “украинских националистов радикалов” едущих куда-то там дестабилизировать, что либо, четко с периодичностью в месяц. Интересно, куда в сентябре “украинские националисты” поедут “дестабилизировать”?

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