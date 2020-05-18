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18 травня • оновлено в 19:27
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Злий одесит
Злий одесит
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Российская кровавая "рука помощи" от Сирии до Ливии

20.4т
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Итак, как уже известно, сегодня российский ЗРПК Панцирь-С1Э, впервые дебютировал на мировой арене в качестве трофея. Речь идет о захваченном силами Правительства национального согласия (официально признанного на международном уровне) образце российского ЗРПК Панцирь-С1Э у Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, выбитой этим утром из авиабазы Аль-Ватия.

Особое внимание следует уделить тому, что ЗРПК Панцирь-С1Э захваченный сегодня является экспортной версией на шасси немецкого производства MAN-SX45, предназначавшийся для вооруженных сил ОАЭ. Но так же известно и то, что ОАЭ, равно как и Россия, поддерживают Халифу Хафтара и подпитывают кровопролитную войну в Ливии регулярными поставками наёмников, денег и, кончено же, оружия.

ЗРПК Панцирь-С1Э ЛНА.jpg

Так же само прекрасно известно и то, что в ОАЭ на сегодняшний день существуют десятки российских оружейных офшорных фирм и компаний, которые занимаются продажей контрабандного оружия.

То есть, тот факт, что российский ЗРПК Панцирь-С1Э, предназначавшийся для ОАЭ и поставленный в ОАЭ, оказался в совершенно другой стране, не должно вызывать абсолютно никакого удивления. И в данном контексте трудно не вспомнить то, как Россия всеми имеющимися у неё путями старается стимулировать подконтрольные либо дружественные ей режимы и группировки поставками оружия.

Вспомнить хотя бы как в 2016 году Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило факт производства и поставки на территорию Сирии реактивные установки “Град-П (“Партизан”), которые производились на территории Комсомольского рудоуправления Донецка.

Это оружие, собираемое террористами, так называемого ДНР на оккупированных территориях Украины, вывозилось в Россию, после чего доставлялось военно-транспортной авиацией либо посредством “Сирийского экспресса” в Сирию.

А потому, как мы можем видеть, стратегия Кремля, заключающаяся в помощи кровавым режимам, со временем совершенно не меняется. Актуальным остается лишь вопрос, насколько жесткой будет реакция мирового сообщества на подобные, неопровержимые доказательства поставок российского оружия в страны на которые наложено эмбарго таковых поставок? Если, конечно, эта реакция вообще будет…

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Злий одесит Злий одесит
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Росія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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