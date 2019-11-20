Деятельность пригожинских и других "частных военных компаний" в Сирии и Африке, всеафриканский съезд в Сочи и многое другое указывают на приближение экономики РФ к хозяйственным практикам летописных русов и средневековой Швейцарии. "Светлое будущее" на России – это почти всегда подзабытое прошлое или точнее – новая упаковка для старого товара. В этом аспекте Октябрьская "революция" большевиков – всего лишь маркетинговый ход для новой продажи на рынке политических идей вождизма, монархии и коллективного рабства.

В хозяйственных практиках в РФ уже достаточно чётко прослеживаются три тренда, по которым её вполне уверенно можно назвать экономикой дани, набегов и наёмничества.

Экономика дани – одна из старейших хозяйственных практик. Совсем уйти от неё не смогли даже большевики, вопреки тому, что они действовали в эпоху индустриализма и поклонялись культу индустриализации.

Эталонный пример даннической экономики – отношения между Москвой и империей Чингизиды. Империя довольствовалась данью, которую для неё собирали московские князья с княжений, городов и общин на северо-востоке бывшего условного государства Рюриковичей и не вмешивалась в текущее управление на данной территории. Чингизидам было безразлично, как там осуществляют менеджмент, справедливо ли судят суды, в какую веру там веруют, и веруют ли вообще. Для Чинигизидов был лишь один критерий его эффективности – своевременное получение дани. Если дань не поступала вовремя и в полном объёме, то это было сигналом – местный менеджмент неэффективен и нуждается в воспитательных мерах империи. Мер было несколько. Строгий выговор из ставки хана. Строгий выговор с занесением в личное дело после военной инспекции с целью взыскания недоимок и "маски-шоу" для всех. Если это не помогало, то следовало лишение лицензии-ярлыка на сбор дани с оргвыводами вплоть до смены топ-менеджера в Москве.

Новини Россия влипла

Аналогичная данническая экономика была атрибутом также государства русов Рюрика на первом этапе его существования. Советский историк Игорь Фроянов вполне логично называл это на марксистский лад "данническим способом производства". Русы, как и другие варяги, были в отношении славян, балтов и угро-финнов такими же завоевателями и оккупантами, как и Батый с компанией. Далеко не везде их добровольно "призвали" на "царствование", как в Новгороде. Но русы, в отличие от Чингизидов, поселились в землях славян и погрузились в местный менеджмент. В результате сначала возникло огромное вождество и протогосударство, названное через тысячу лет условно "Киевской Русью" и основанное на данническом способе производства. Через 200 лет после появления в Киеве русов Олега и Игоря это неустойчивое вождество на Любечском съезде 1097 г. разделили на пять почти нормальных государств, притом, что два государства с центрами в Полоцке и Новгороде вышли из него намного раньше.

Экономика дани и набегов, с продажей русами славян в рабство, уходила из практики державы Рюриковичей по мере их укоренения и его эволюции от вождества к государству. Китайские советники Чингизидов на первом этапе тоже пытались их укоренить и сделать северо-восток "Киевской Руси" нормальной провинцией империи. Для этого проводили там переписи и ввели институт менеджеров-баскаков. Но в итоге в Каракоруме победила монгольская партия "ленивых менеджеров", желавшая не утруждать себя управлением этой "варварской" периферией и свести его только к бонусам в форме дани.

Головную боль от проблем управления эта партия переложила на коллаборантскую компанию "Александр Невский и сыновья", которая заодно отгоняла от "Святой Руси" и западных борцов с игом. Фирма "Невский и сыновья" не только бдительно следила за тем, чтобы никакая из вверенных ей территорий не сбежала из-под протектората империи в Европу – в Литовско-Русское государство, в Ливонский орден или в Швецию, но и сама стремилось "привести" новые территории "под руку великого хана". Её интерес был не только в расширении "кормовой базы", но и в сохранении за собой лицензии-ярлыка на сбор дани иначе его как в 1305 г. могли отнять у Москвы и отдать Твери, и в школах СССР изучали бы "объективные предпосылки" возвышения Твери – "столицы нашей родины".

Эта модель экономики данничества просуществовала 240 лет до "стояния на Угре" и после 1480 г. с появлением независимого государства Московия постепенно канула в лету. Отчасти её элементы воспроизвели интернационалисты-большевики, которые смотрели сначала на РСФСР, а затем и на СССР, лишь как на стартовую ресурсную базу для завоевания всей планеты. В результате экономика СССР, можно сказать, платила дань экономике их военно-промышленного комплекса, который был почти кантовской "вещью в себе" и сверх того ещё и вещью для себя.

Это более сложная модель экономики данничества, чем пример Московии и державы Чингизидов или смешанной с данничеством модели, введенной испанцами в Америке. Она ближе к формуле "государства в государстве" подобно особым поселениям русов-варягов вблизи славянских городов или монгольским и маньчжурским завоевателям в Китае.

Объём ВПК в СССР и США периода "холодной войны" был столь значительным, что западный экономист-марксист Дэвид Мандель, авторитетный специалист по Латинской Америке, в 1970-ые предлагал выделить его в самостоятельную группу "С", подобно группам "А" и "В", которыми принято обозначать производство средств производства и предметов потребления. Собственно, экономические неурядицы 1990-ых на экс-советском пространстве были вызваны именно крахом даннической экономики ВПК как государства в государстве из-за глобального разоружения, а вовсе не из-за роспуска СССР, как веруют его поклонники. Впрочем, некоторое зерно истины в их вере есть, – вместе с СССР умер и его ВПК – ударный инструмент "красного" империализма. Экономика США разоружение спокойно пережила, в отличие от СССР и вопреки байкам левых о том ужасном кризисе, в который погрузится капитализм, если перестанет производить оружие.

Теперь вся разнородная российская оппозиция обвиняет путинистов в том, что они закрытая банда, которая собирает дань с РФ и хранит её на своих счетах за "поребриком" или конвертирует там в виллы и в активы. Российская оппозиция пока вроде не дошла до таких терминов и обобщений как "экономика данничества", но её признаки подмечает верно.

Часть оппозиции, как "левые", так и "правые", даже обзывают кремлёвский олигархат марксистским ругательствами "компрадоры" и "компрадорская буржуазия", чтобы выглядеть умно, но есть две проблемы. Первая, – в термине "компрадорская буржуазия" не больше смысла, чем в слове "капитализм". Вторая, – лево-правая оппозиция в РФ всего лишь обижена, что кремлёвский олигархат "Озеро" слишком закрытый и элитный клуб, в котором у неё нет права голоса. Во всё остальном она с ним в целом согласна. Это очень напоминает то противостояние между дворянством и аристократией, которое тянулось на России от Петра I и до революционной волны 1905-1907 гг. "Служилые люди" опять на России ропщут на бояр и аристократию.

Термин "экономика набега" стал использоваться оппозицией после всеафриканского съезда в Сочи. Но опять, скорее, как ругательство, чем как научный термин, притом, что он был в ходу даже у советских историков, придавленных марксистской "пятичленкой". Особенно они любили использовать его, и не к месту, в отношении Крымского ханства XVIII в., когда оно стало граничить с Российской империей, а набеги перестали играть в его экономике существенную роль. Захват Крыма чем-то надо было оправдать, вот на России и вспомнили о "злом татарине".

Современная экономика набега для РФ выглядит не столь прямолинейно как перегон скота и людей с одной территории на другую, которым промышляли не только ещё Петр I с Меньшиковым в Беларуси в "Северную войну", куда зашли, чтобы спасти союзную Речь Посполитую от шведов. Этим промышлял даже Сталин в 1940 г., требуя от финнов, чтобы вернули ему скот и вагоны, которые успели эвакуировать из районов, занятых Красной армией.

Как выглядит новая "экономика набега" по-русски можно увидеть в оккупированных районах Донбасса, в Сирии и в ЦАР, где пригожинские ЧВК плотно "сели" на добычу полезных ископаемых. Схема усложнилась – выкопали, вывезли, продали и "попилили" деньги. Быстро вернуться из набега нельзя по техусловиям, но захватывать и удерживать большую территорию тоже необязательно. Главное захватить рудник и обеспечить пути вывоза. В остальном всё та же "экономика набега", что и во времена Рюрика или похода Стеньки Разина в Персию "за зипунами".

Примечательно, что Госдума так и не приняла закон о частных военных компаниях РФ и их деятельности за "поребриком", несмотря на весь информационный шум 2014-2015 гг., а сам "повар" Пригожин недавно сымитировал свою смерть в авиакатастрофе в ЦАР. В Кремле и Госдуме правильно смекнули, что экономика набега в XXI в. – это "жирная" тема для суда в Гааге и решили документов не оставлять. Поэтому "новые русы" теперь ходят в набег в Африку и на Донбасс неофициально и не могут хвастаться подвигами в сагах как варяги-русы.

Но славы хочется, и в результате появляются видеосаги, подобные той, что недавно "подсмотрел" сайт "Миротворец" о "подвигах" новых русов в Сирии. Примечательно, что "новые русы" на животе пленного гордо и крупно написали "ВДВ".

Третья новая экономическая практика РФ сближает её со средневековой Швейцарией, зарабатывавшей продажей своих солдат в иностранные армии. Россия догнала, наконец, если не США, то Швейцарию. Правда, Швейцария сама давно сошла с дистанции. РФ, в отличие от СССР, уже охотно поставляет через различные ЧВК бойцов в Африку просто за деньги, без всякой нагрузки об интернациональном долге и идеологических мотивов. Просто бизнес без всякой идеологии, и вполне прибыльный, особенно когда цена нефти упала. Модная российская поговорка "Люди – это новая нефть" имеет более прямой смысл, чем тот, который изначально закладывал её автор.

Кто-то из россиян уже полушутя сказал, что Израиль нанял российскую армию, чтобы та не подпускала близко к Голанским высотам Хезболлу и проиранские формирования. В этой шутке, возможно, больше истины, чем кажется. Особенно, если принят во внимание то, как настойчиво Кремль предлагал Вашингтону свои услуги по борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии. Кремль уверял, что у США и Коалиции не получится победить ИГИЛ, если они не купят его услуги. Кремль, как создатель ИГИЛ, хорошо знал, о чём говорит. Это как с их "Лабораторией Касперского", которая создаёт вирусы, чтобы продавать программы по борьбе с ними.

Но этот бизнес имеет свои издержки. В случае с ИГИЛ – это выход части его из-под контроля Москвы. Это общая проблема всех тайных операций. Многие сирийцы искренне полагают, что ИГИЛ создавался, прежде всего, для борьбы с атеистом Асадом, а вовсе не для его спасения, и Москва не может объяснить им: всё было наоборот. Подобные мифы имеют свойство начать жить собственной жизнью и причинять вред своим создателям.

Вторая проблема – что делать с осколками ИГИЛ и его вождями после разгрома. Всех их перевести в "спящий режим" технически сложно и нецелесообразно, так как придётся заодно "усыпить" и изрядное число сотрудников в спецслужбах РФ, а им на пенсию ещё рановато. В результате система продолжает работать по инерции на самому себя, а вожди ИГИЛ обнаруживаются в самых неблагоприятных для них местах.

Глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багади в октябре "нашёлся" в маленьком сирийском посёлке Бариша на севере Идлиба, куда не залетает авиация РФ. Это после того, как в июне 2017 г. Москва гордо сообщила, что её воздушно-космические силы метким ударом уничтожили главу ИГИЛ и весь его штаб при совещании под Раккой. На самом деле Москва вытащила "халифа" с левого берега Евфрата во владения Асада и направила на подрывную работу в оппозиционный Идлиб. Шансы поднять "халифат" в Идлибе ничтожны и взрывы бомб в людных местах – это то, чем там занимается ИГИЛ. Случайность, но такие теракты часто совпадают почему-то с атаками асадовцев на Идлиб.

Грузин Цезар Тохосашвили, заместитель главы ИГИЛ и его наместник для алавитской Латакии – родины семьи Асадов, вообще "нашёлся" 13 октября в Киевской области, где шанс создать "халифат" ещё ниже, чем в Идлибе. Зато Москве крайне нужны опытные диверсанты в Украине и без явного "российского следа" в их биографиях. Прожил он под Киевом полгода под наблюдением СБУ и ЦРУ, пытавшихся понять, зачем его прислали в эту глушь исламского мира по заданию "русского мира".

Экспорт терроризма по всему миру в самом широком ассортименте – это тот новый вид бизнеса, который придумали в Москве. Россияне могут собой гордиться, наконец, и они внесли оригинальный вклад в глобальную экономику в виде целой индустрии терроризма. Но есть одна проблема – нельзя публично проводить бизнес-семинары по этой тематике, и Россия опять не будет знать имена всех своих героев. Одного из них – легендарного Якова Блюмкина, в РФ рассекретили только через 70 лет после казни, и то не полностью.

Сергей Климовский

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!