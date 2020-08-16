Госдеп США 8 августа ненавязчиво напомнил России через Twitter, что 12 лет назад она оккупировала 20% территории Грузии, убив сотни и изгнав тысячи людей из своих домов. Это напоминание не следует воспринимать лишь как просто акт вежливости между США и Грузией. Не следует, поскольку за ним появился ряд интересных заявлений, число которых будет явно расти и прозвучало это на фоне военной демонстрации, начатой в конце июля армиями Армении и России против армий Азербайджана и Турции.

Спустя два дня после предъявления США счёта России за Грузию ей также выставила Турция счёт за Азербайджан. Формально это счёт Армении, но реально – России.

МИД Турции 10 августа поместил пресс-релиз в ответ на большую пиар-компанию в Армении по случаю столетия Севрского договора, начатую правительством Пашиняна. Помимо обычного обмена "любезностями" между Турцией и Арменией пресс-релиз содержит и следующий абзац: "Армения, которая в течение многих лет продолжает незаконную оккупацию азербайджанских территорий, является основным препятствием на пути к установлению мира и стабильности в регионе. Пришло время властям Армении отказаться от своей агрессивной националистической политики и образумиться".

Новым мотивом в пресс-релизе можно считать отнесение Армении к империалистам, которые разделили территорию Турции между собой после Первой мировой войны. До этого дня Армения такой "чести" от Турции, вроде, не получала. Армяно-турецкие дебаты по истории, похоже, выходят на новый уровень, что прямо связано с указанной военной демонстрацией на Кавказе и проблемой Карабаха.

Поскольку нигде, кроме Армении, не вспоминают о Севрском договоре, то напомню – это одно из соглашений в Версальском комплексе договоров, но так и оставшееся не выполненным. Это договор касался Османской империи и был подписан 10 августа 1920 г. её последним султаном с Антантой. К нему присоединились нейтральная Португалия, в войне не участвовавшая и ряд новых государств – Польша, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев, а также Армения и Хиджаз, вышедшие из Российской и Османской империй.

По этому договору территория Турции составляла около трети от современной, а Стамбул и побережье между проливами Бофор и Дарданеллы переходили под контроль Лиги Наций. Но турецкие республиканцы и Мустафа Кемаль с договором не согласились, свергли султана и начали революцию. Поскольку Турецкая республика Севрский договор не подписала и не признала, то в 1923 г. в Лозане между нею и почти всеми указанными государствами был подписан новый договор, который де-юре и стал концом Османской империи. Государство Армения к этому времени прекратило своё существование, так как было оккупировано РСФСР и по данной причине в переговорах в Лозане не участвовало.

После восстановления в 1991 г. государственности Армении для всех её правительств, Пашинян не исключение, было весьма заманчиво вернуть весь мир в 10 августа 1920 г. к Севрскому договору. То, что этот договор свидетельствует, – Армения была субъектом международного права ещё до появления СССР, факт приятный, но не решающий.

Гораздо приятней и важнее, что по Севрскому договору к Армении отходили Карабах и несколько других районов современного Азербайджана, а также 95 тыс. км2 современной Турции от озера Ван до города Трапезунд включительно, где тогда проживало около 1,5 млн. человек. Это весьма весомый стимул и для Пашиняна выступить с разъяснениями о значении Севрского договора для Армении в рамках юбилейной пиар-компании. Есть и третий момент, помимо территориальных претензий к Азербайджану и Турции, – договор декларировал создание курдского государства. Тем самым появляется возможность взять курдов в союзники, вопреки тому, что правительство Саргсяна в 2017 г., в отличие от Кувейта и Израиля, не заявляло о готовности признать после референдума независимость иракского Курдистана.

Если Пашинян в своём выступлении по случаю юбилея был не притязателен и скромно говорил только о необходимости для всех признать Севрский договор как исторический факт, то другие члены его правительства и академические круги в Ереване позволили себе уже делать второй шаг. Они предъявили обвинение "большим дядям за океаном", что те якобы в 1920 г. обещали передать Армении озеро Ван, гору Арарат, город Трапезунд и ещё что-то. Уже не одно десятилетие армяне этого ждут, но "дяди за океаном" забыли о своём обещании.

От имени "заокеанских дядь" им ответил отставник Джон Болтон, который 11 августа в интервью армянскому телеканалу "ArmNews" заявил, что Пашинян не оправдывает тех больших надежд на разрешение Карабахского конфликта, которые возникли у него, когда он ездил в Ереван в статусе советника президента США по национальной безопасности. По мнению Болтона, сейчас карабахский конфликт многократно обострился, с чем трудно не согласиться. Впрочем, как и с былыми надеждами Болтона на Пашиняна.

Никол Пашинян может сколько угодно долго произносить такую банальность, как то, что Севрский договор – это исторический факт. Но это не означает, что последний султан Мехмед VI, что-то обещал Пашиняну. В добавок, в истории есть много фактов, не столь приятных для Армении, когда её не было на политической карте. Всё зависит от того, какой из них взять за точку отсчёта.

В США на пиар-компанию Пашиняна с Севрским договором отреагировали не только выступлением Болтона. "Би-би-си" 14 августа провело с ним видео-интервью. К большой радости азербайджанских наблюдателей, в нём Пашинян признал тот факт, что на момент начала конфликта армяне среди жителей Нагорного Карабаха составляли 18-19%, а не 80%, как обычно утверждала официальная пропаганда. Пашинян готов признать этот факт таким же историческим, как и Севрский договор, но не готов отказаться от претензий на Карабах. Однако, пересмотреть их придётся. Стивен Сакур, бравший у него интервью, недвусмысленно напомнил о четырёх резолюциях ООН, обязывающих Армению вывести войска из Карабаха и семи других районов Азербайджана. Это мягкий намёк на то, что если Пашинян будет упорствовать, то может попасть со всей своей администрацией под санкции США. Трампу в канун выборов санкций ни для кого не жалко, особенно, если о них настоятельно попросят из Госдепа, а не только из Анкары и Баку.

Анкара и Баку сейчас полны решимости закрыть тему Карабаха навсегда и добиться стабильного мира на Южном Кавказе. Упомянутый пресс-релиз МИД Турции отнюдь не единственный дипломатический шаг, сделанный ею для этого с 10 августа. За минувшие пять дней глава Минобороны Турции посетил Азербайджан во главе большой делегации для присутствия на совместных военных манёврах, а глава МИД Азербайджана посетил Турцию. Турция и Азербайджан выпустили несколько совместных видеосюжетов с этих учений о том, как их армии готовы разнести в пух и прах вероятного противника. Данные видео адресованы, прежде всего, этому самому вероятному противнику.

Баку в эти дни настойчиво предъявлял счёт России за переброску в Армению через Иран оружия и техники военно-транспортными самолётами. Разведка предоставила 10 августа прессе подробную информацию о таких перебросках, имевших место уже 4 и 17 июля, то есть до и в момент начала боёв 16 июля на армяно-азербайджанской границе. Переброску осуществляли самолётами Ил-76 по маршруту Ростов – Минеральные воды – Актау – Туркменбаши – Менгри – Решт – Ереван. По оценки разведки к 12 августа "персидским экспрессом" в Армению из РФ было доставлено около 400 т вооружений. Протест по поводу этих поставок был заявлен не только МИД Азербайджана, но и лично Ильхамом Алиевым по телефону Путину.

Грузия тоже не осталась в стороне. Её МИД заявил, что союз Анкары, Баку и Тбилиси – это гарант мира на Кавказе. В СМИ Грузии появились также данные соцопроса, согласно которым 82% её граждан считают Россию врагом и 62% называют США главным другом.

Маленьким, но характерным штрихом в этом ряду заявлений стала и запись Маргариты Симоньян 12 августа в одном из её многочисленных блогов. Она в "Телеграм" написала: "Не взяв Тбилиси, не поставив жирную точку на Донбассе, мы что – избежали санкций? Стали любимчиками соу-коллд мирового сообщества? Не то что подмосковному ежу, а даже уже пицундской ящерице понятно – нас будут мочить, что бы мы ни делали. Даже не заморочатся искать сколько-нибудь вразумительный повод. Поэтому делать надо то, что нужно нам. Всегда.А вот тут возникает главный из неотвеченных вопросов. Что нам нужно-то?".

Симоньян и России нужно так много – и Тбилиси, и Киев, и Минск, что действительно всё сложно перечислить. Поэтому вопрос и остаётся неотвеченным и мочить будут. Тут с Симоньян, готовой воевать до последнего россиянина со всем миром, можно полностью согласиться. Счёт за Кавказ ей уже начинают предъявлять.

Симоньян можно было бы считать ещё одной московской городской сумасшедшей такой же как Жириновский, Соловьев или Прилепин, если бы она не была начальницей и главным редактором двух с половиной информагенств "Раша тудей", "Россия сегодня" и "Спутник", а те – мегафонами Кремля.

Эта война заявлений часть большого военного противостояния, которое развернулось на Кавказе, и которое можно сравнить со "стоянием на Угре", когда Московское царство отделилось от Золотой Орды. Какой-нибудь золотоордынский Путин мог бы это тоже назвать величайшей геополитической катастрофой XV века, но такого не нашлось до сих пор.

Это "стояние на Кавказе", как и "стояние на Угре", пока идёт в режиме демонстрации военной силы и сопровождается нарастающей информационной войной, весьма вялой в XV в. по причине неразвитости средств информирования. Ни Золотая Орда, ни Московия тогда не имели даже печатных станков. В случае, если одна из сторон не уступит, то оно перейдёт в войну и тогда счёт за Кавказ предъявят России во всём объёме. Поскольку с 10 августа так и не появилось сообщение об окончании ремонта на газопроводе "Турецкий поток", то это означает: обе трубы в Турцию по-прежнему закрыты на профилактику, и она больше не зависит от газа из РФ. Турция уже по всем критериям готова закрыть тему Карабаха и принести мир на Кавказ, но неотвеченными остаются два вопроса: готовы ли в Москве к миру, и готовы ли в Ереване к тому, что если мир не наступит, то война будет вестись на территории Армении, весь небольшой? Оправдание, что Россия в войне в Карабахе якобы не является стороной конфликта, как и на Донбассе, никого не убедит и не остановит. По той простой причине, что правило: русские умные и находчивые, а все остальные тупые, действует только в советских и российских анекдотах.