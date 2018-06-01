Росію завалило снігом в перший день літа: з'явилися фото і відео

Відразу в декількох регіонах Росії в п'ятницю, 1 червня, різко опустилася температура повітря і випав сніг.

Про це повідомляє "Інтерфакс", додавши, що снігом засипало Набережні Челни і Елабугу, Урал і Поволжя.

"Сніг йшов дрібний, але сильний. Вийшла на прогулянку з собакою - все припорошена, на листі дерев навіть маленькі сугробікі лежать", - розповіла росіянка в мережі.

Потужні снігопади пройшли також в Оренбурзькій області і Пермському краї.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше синоптики розповіли про зміну погоди в Україні .