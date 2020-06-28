Трамп назвав причину виключення Росії з G8

На виключенні Росії з "Великої вісімки" (G8) наполіг колишній президент США Барак Обама.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявив глава Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, причиною є те, що Москва "переграла" Вашингтон.

"Росія повністю переграла його [Джо Байдена] та Обаму, коли вони були при владі, так сильно обіграла, що Обама захотів зробити так, щоб їх не було в G8, яка в той момент так називалася. США були слабкі у всьому, але особливо щодо Росії", – написав Трамп.

Скріншот

Нагадаємо, що Росія була членом G7 із 1997-го до 2014 року, коли організація називалася "Великою вісімкою" або G8. Як відомо, через анексію Криму її виключили з групи країн і більше вона не брала участі у зустрічах цього формату.

Як писав OBOZREVATEL: