Трамп назвав причину виключення Росії з G8
Прапори країн G7. fakty.ua
На виключенні Росії з "Великої вісімки" (G8) наполіг колишній президент США Барак Обама.
Про це на своїй сторінці в Twitter заявив глава Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, причиною є те, що Москва "переграла" Вашингтон.
"Росія повністю переграла його [Джо Байдена] та Обаму, коли вони були при владі, так сильно обіграла, що Обама захотів зробити так, щоб їх не було в G8, яка в той момент так називалася. США були слабкі у всьому, але особливо щодо Росії", – написав Трамп.
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Нагадаємо, що Росія була членом G7 із 1997-го до 2014 року, коли організація називалася "Великою вісімкою" або G8. Як відомо, через анексію Криму її виключили з групи країн і більше вона не брала участі у зустрічах цього формату.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Дональд Трамп заявив, що присутність Росії в G7 "вимагає здоровий глузд". Американський глава вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" до осені 2020 року і висловив бажання запросити на нього РФ.
Великобританія попередила, що накладе вето на таке рішення. Проти повернення РФ виступила і Канада, а також Франція.
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство не пускати Росію в G7, поки не будуть повернуті окуповані Донбас і Крим.