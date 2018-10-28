Росію сколихнули масові протести: затримані діти

Поліція Петербурга провела затримання неповнолітніх на акції на захист фігурантів справ "Мережі" і "Нової величі".

Як повідомили кореспонденту "Росбалта" правозахисники, в Петербурзі затримали 12-річну дівчинку. Вона і ще п'ятеро неповнолітніх перебувають в 51 відділенні поліції.

Десятки інших затриманих розвезли по різних відділах, включаючи ОВС № 78 (5 осіб) та № 29 (16 чоловік). Журналістів, відправлених в автозаки разом з мітингувальниками, відпустили.

"Також відомо про інших 19 затриманих в інших відділах, їх місцезнаходження уточнюється", - зазначають правозахисники.

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