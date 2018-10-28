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Росію сколихнули масові протести: затримані діти

11.6тЧитати матеріал російською

Поліція Петербурга провела затримання неповнолітніх на акції на захист фігурантів справ "Мережі" і "Нової величі".

Як повідомили кореспонденту "Росбалта" правозахисники, в Петербурзі затримали 12-річну дівчинку. Вона і ще п'ятеро неповнолітніх перебувають в 51 відділенні поліції.

Десятки інших затриманих розвезли по різних відділах, включаючи ОВС № 78 (5 осіб) та № 29 (16 чоловік). Журналістів, відправлених в автозаки разом з мітингувальниками, відпустили.

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"Також відомо про інших 19 затриманих в інших відділах, їх місцезнаходження уточнюється", - зазначають правозахисники.

Росію сколихнули масові протести: затримані діти
Росію сколихнули масові протести: затримані діти

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії налякали наслідками протестів проти Путіна.

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Трубицын Александр
Трубицын Александр
1) Нифига не "всколыхнули". 2) Если бы увидел эту вонючую публику - наймитов капитала - с красными флагами - сам бы флаги отобрал и морды набил. За провокацию!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Обоз повторно новость опубликовал.. наверное не все хахлы в курсе. Массовых протестов в России нет . Хахлы у вас скоро выборы копите покрышки. Будет весело
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