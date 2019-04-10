Росію повернуть до Ради Європи? ПАРЄ прийняла резолюцію

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що закликає Росію сформувати свою делегацію та заплатити внесок у бюджет РЄ.

Про це передає передає "РИА Новости", відзначаючи, що подібне рішення було погоджено "вперше з моменту кризи у відносинах".

Всього проголосував 151 парламентарій, із них 105 – за резолюцію, 30 – проти і 16 – утрималися.

Ілюстрація vestikavkaza.ru

У проекті прийнятої резолюції вказується, що ПАРЄ "закликає Російську Федерацію відповідно до її статутних зобов'язань призначити делегацію в Асамблею і відновити обов'язкову виплату внеску в бюджет Організації, невиконання якої може привести до припинення її прав на представництва в обох статутних органах, якщо Комітет міністрів (закордонних справ – статутний орган РЄ) вирішить застосувати статтю 9 Статуту".

"ПАРЄ закликає до активного діалогу між усіма зацікавленими сторонами, щоб зберегти загальноєвропейську місію Ради Європи і уникнути ситуації, в якій найбільша держава-член буде змушене вирішити покинути Організацію з усіма геополітичними наслідками", – сказано в тексті.

При цьому позафракційний український депутат Борислав Береза зазначив, що Росія "і далі буде шукати можливості повернутися в зал ПАРЄ без виконання резолюцій".

Він підкреслив, що для цього росіяни використовуватимуть весь свій інструментарій, в тому числі фінансовий шантаж, брехню і маніпуляції.

"Сьогоднішня доповідь голландця Тінні Кокса не повертає делегацію РФ в ПАРЄ і не знімає з них санкції, але закладає механізми, які можуть бути використані в майбутньому при певних обставинах", – написав Береза на сторінці в Facebook.

Він додав: "Наступним кроком, який спробують зробити наші опоненти, буде згода Комітету міністрів Ради Європи на цю реформу. А там немає консенсусу".

Нагадаємо, Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ ще в 2014 році, відразу після анексії Криму.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше ПАРЄ відмовилася змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

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