Росію повернуть без санкцій? ПАРЄ готує нову підлість для України

Профільні комітети ПАРЄ розглянули питання про повноваження делегації Росії та ухвалили рекомендацію підтвердити їх навіть без санкцій.

Мінімальні обмеження ще залишалися після скандального рішення асамблеї, повідомляє "Європейська правда".

Так, моніторинговий комітет, який з'ясовував порушення принципів Ради Європи з боку РФ, не знайшов підстав пропонувати ПАРЄ накладати на росіян жодні обмеження.

Засідання ПАРЄ

Регламентний комітет, який аналізував присутність у складі делегації РФ депутатів, які голосували за анексію Криму, а також обраних з урахуванням голосів кримчан, взагалі відмовився від доповіді.

"За цих обставин повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які залишалися доступними після рішення ПАРЄ, ухваленого у понеділок", — наголошує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал