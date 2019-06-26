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Росію повернуть без санкцій? ПАРЄ готує нову підлість для України

2.4тЧитати матеріал російською

Профільні комітети ПАРЄ розглянули питання про повноваження делегації Росії та ухвалили рекомендацію підтвердити їх навіть без санкцій.

Мінімальні обмеження ще залишалися після скандального рішення асамблеї, повідомляє "Європейська правда".

Так, моніторинговий комітет, який з'ясовував порушення принципів Ради Європи з боку РФ, не знайшов підстав пропонувати ПАРЄ накладати на росіян жодні обмеження.

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

Регламентний комітет, який аналізував присутність у складі делегації РФ депутатів, які голосували за анексію Криму, а також обраних з урахуванням голосів кримчан, взагалі відмовився від доповіді.

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"За цих обставин повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які залишалися доступними після рішення ПАРЄ, ухваленого у понеділок", — наголошує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Франція
Тег
ПАРЄ
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Питон Каа
Питон Каа
Ну все ведь прекрасно понимают, что Россия не примет даже самых малейших ограничений, а российская делегация в ПАСЕ нужна больше самой ПАСЕ, чем России.
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Malishev Igor
Malishev Igor
Видимо радикально противоположно изменился тренд касаемый Украины...Достала она ( Украина) всех своим нытьем и несостоятельностью - решили вернуть всё на круги своя ...ЯК БЫЛО...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Malishev Igor, да и политикам все труднее объяснять своему электорату, почему они терпят убытки из-за Украины, ведь никаких перемен к лучшему за прошедшие годы так и не случилось...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...вы стали плевательницей...в вас только ленивый на харкает ныне
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