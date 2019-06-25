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Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України

9.1тЧитати матеріал російською

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Рішення було прийнято в ніч на 25 червня. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися, повідомляє "Европравда".

Таким чином, механізм накладення санкцій змінюється докорінно. Зокрема, в регламент була додана норма, яка скасовує право ПАРЄ накладати ключові санкції на будь-яку національну делегацію, включаючи Росію. Асамблея більше не зможе обмежувати право голосу, право виступу, право участі та голосування депутатів у комітетах асамблеї – незважаючи на те, які порушення допустила держава і його депутати.

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Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України

У той же час, залишається право повністю відмовити у підтвердженні повноважень делегації окремої держави. Ймовірно, можуть бути схвалені також дрібні точкові санкції, але в цій частині резолюція є нечіткою.

Результати голосування

Результати голосування

Facebook Ірини Геращенко

Крім того, тепер Росія зможе представити список своєї делегації посеред сесії (за статутом Ради Європи делегація подається тільки перед початком першої сесії року).

Українські депутати вже заявили, що оскаржуватимуть повноваження РФ, як тільки вона подасть свій список.

Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ

У мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи в ніч на 25 червня.

Отже, Україну підтримали: 1 – Вірменія, 1 – Швейцарія, 1 – Чехія, 2 – Німеччина, 1 – Данія, 3 – Естонія, 2 – Фінляндія, 5 – Грузія, 1 – Хорватія, 1 – Ліхтенштейн, 4 – Литва, 3 – Латвія, 1 – Молдова, 2 – Нідерланди, 9 – Польща, 1 – Румунія, 4 – Швеція, 1 – Словаччина, 8 – Великобританія. Ясна річ, всі українці голосували проти.

Резолюцію у повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Далі наводимо повний список тих, хто голосував:

Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України
Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України
Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України
Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України
Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України
Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України
Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України
Росію по-зрадницьки повернули в ПАРЄ: хто голосував проти України

Під час засідання віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко виступила з потужною промовою, звернувшись до європейців із закликом не допустити повернення Росії. Вона підкреслила, що Кремль не виконав покладених на нього зобов'язань.

Напередодні керівництво нідерландського фонду Stichting Vliegramp MH17, який створили для допомоги родичам жертв аварії Boeing-777 над Донбасом, попросило висунути Росії ультиматум щодо повернення до ПАРЄ.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ ввела санкції проти РФ,позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески до бюджету організації. Сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна має внести дві третини свого членського внеску, який для РФ складає 22 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Надысь кто-то обещал выйти из Пасе, если Россию примут... Ну, х0хлы, давайте, слово надо держать...
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Всё, такое нельзя терпеть. Выйти из Совета Европы. Всех кто голосовал на миротворец.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Цэ срада чи пэрэмоха?
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