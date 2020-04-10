Росії не вдалося на засіданні Радбезу ООН повернути у свій бік розгляд справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 10 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"РФ намагалася у вигідному для себе світлі проговорити справу збитого літака, але спроба не вдалася й обернулася проти самої Росії, оскільки позиції членів Радбезу були дуже жорсткими, а РФ, по суті, поставили на місце наші партнери, які брали участь у обговоренні", – розповів глава МЗС.

Росію поставили на місце в ООН через катастрофу МН17

Кулеба підкреслив, що Україна наполягатиме на тому, що всі винні в загибелі людей повинні бути покарані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кулеба також розповів, як Україна заблокувала спроби Росії протягнути в ЄС скасування санкцій під виглядом допомоги через коронавірус.