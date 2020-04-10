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10 квітня • оновлено в 18:09
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Росію поставили на місце в ООН через катастрофу МН17

22.6т
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Росії не вдалося на засіданні Радбезу ООН повернути у свій бік розгляд справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 10 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"РФ намагалася у вигідному для себе світлі проговорити справу збитого літака, але спроба не вдалася й обернулася проти самої Росії, оскільки позиції членів Радбезу були дуже жорсткими, а РФ, по суті, поставили на місце наші партнери, які брали участь у обговоренні", – розповів глава МЗС.

Росію поставили на місце в ООН через катастрофу МН17

Росію поставили на місце в ООН через катастрофу МН17

Кулеба підкреслив, що Україна наполягатиме на тому, що всі винні в загибелі людей повинні бути покарані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кулеба також розповів, як Україна заблокувала спроби Росії протягнути в ЄС скасування санкцій під виглядом допомоги через коронавірус.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Дмитро Кулеба
Тег
Боїнг МН17
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Коментарі
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hunt andres
hunt andres
Вот о чем сказало это кулебо???:-))))))))))))))))))))
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7
П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Где внаукраине берут министров ????
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Вак Сергей
Вак Сергей
заявил кулеба!!! дальше можно даже не читать
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9
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Вак Сергей, астраханский троль загнись от коронавируса ка и твои коллеги
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