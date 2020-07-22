Росію підозрюють у використанні бойових дельфінів із Криму в Сирії, – Forbes

У кінці 2018 року Росія розмістила на сирійській військово-морській базі в Тартусі спеціальні загони навчених дельфінів нібито для підтримки військових країни-агресора.

Про це пише журналіст Forbes. Як доказ він наводить у своєму матеріалі дані з супутників.

За словами автора публікації, загони дельфінів у воді він помітив, коли розглядав супутникові фото з Тартуса. Там розташований порт, де, як заявляє журналіст, РФ розмістила свої підводні човни, використовувані для війни в Сирії.

"Якщо побачити аналогічні корпуси на базах ВМС Росії в Чорному морі та Арктиці, стає зрозуміло, чому вони є", – підкреслив він.

Супутникові знімки від 2 листопада 2018 року показують два загони морських дельфінів у сирійському Тартусі, вважає журналіст (forbes.com)

Журналіст припустив, що морських ссавців використовуватимуть для протидії ворожим дайверам, "які можуть вдатися до спроб перешкодити кораблям", які розташовані в порту. Адже дельфіни, пише він, також здатні піднімати з морського дна об'єкти і "виконувати розвідку".

Російський флот розгорнув білух на своїй спеціальній підводній базі в Арктиці (forbes.com)

У матеріалі наголошується, що з великою ймовірністю дельфіни в Сирії належать саме підрозділу, який базується недалеко від Севастополя в тимчасово анексованому РФ Криму.

Автор не виключає, що супутник "помітив" не дельфінів, а тюленів, але водночас більше схильний вірити саме у версію наявності перших.

Також у публікації йдеться про те, що ще одна активна база Росії з підготовки морських ссавців перебуває в Арктиці, там навчають тюленів і білух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сирійській провінції Ідліб троє російських військових отримали легкі поранення в результаті потужного вибуху фугасу на шляху проходження колони збройних сил РФ і Туреччини.