Росіянин "пролетів": Рада Європи отримала нового генсека

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала генсеком РЄ представника Хорватії Марію Пейчіновіч-Бурич.

Голосування відбулося в середу, 26 червня, передає "РИА Новости". Пейчіновіч-Бурич обійме посаду на найближчі 5 років.

Відзначимо, російські журналісти, посилаючись на експертів, написали, що новий генсек "досить помірно відносяться до "російського питання".

ПАРЄ Соцмережі

У голосуванні взяли участь 264 делегати. 159 осіб віддали голос за Пейчіновіч-Бурич (на 1 більше від необхідного мінімуму), 105 підтримали її опонента, міністра закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерса.

Марія Пейчіновіч-Бурич Council of Europe

При цьому представник РФ Леонід Слуцький не був обраний віце-президентом ПАРЄ.

Уточнюється, що в другому турі голосування він отримав 105 голосів "за" і 154 "проти".

Тепер російській делегації потрібно висунути нового представника на пост віце-президента ПАРЄ, оскільки ця посада дісталася Росії згідно з квотами.

Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0 — PACE (@PACE_News) June 26, 2019

Нагадаємо, раніше українська делегація оскаржила можливість призначення Слуцького на позицію віце-президента ПАРЄ.

Відповідно до правил процедури, кандидати, запропоновані національними делегаціями, оголошуються обраними без голосування. Однак, якщо є запит на голосування принаймні двадцятьма представниками або заступниками щодо одного або кількох кандидатів, вони обираються таємним голосуванням.

25 червня на закритому голосуванні члени асамблеї не підтримали кандидатуру росіянина. Він набрав 101 голос зі 198, а для його обрання було потрібно мінімум 158.

Леонід Слуцький Столица

Як писав OBOZREVATEL:

У лютому 2018 року три журналістки, що працюють у Державній Думі Росії, на умовах анонімності заявили про сексуальні домагання з боку депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького. Сам же політик спростовував ці звинувачення і пригрозив телеканалу судовим позовом.

Пізніше журналіст російської служби ВВС Фаріда Рустамова також звинуватила в сексуальних домаганнях депутата Слуцького.

Крім цього, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що кілька років тому Слуцький некоректно повівся з нею. Однак комісія Держдуми РФ з етики виправдала його поведінку і депутат не був покараний.

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