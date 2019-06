Росіянин "пролетів": Рада Європи отримала нового генсека

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала генсеком РЄ представника Хорватії Марію Пейчіновіч-Бурич.

Голосування відбулося в середу, 26 червня, передає "РИА Новости". Пейчіновіч-Бурич обійме посаду на найближчі 5 років.

Відзначимо, російські журналісти, посилаючись на експертів, написали, що новий генсек "досить помірно відносяться до "російського питання".

У голосуванні взяли участь 264 делегати. 159 осіб віддали голос за Пейчіновіч-Бурич (на 1 більше від необхідного мінімуму), 105 підтримали її опонента, міністра закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерса.

При цьому представник РФ Леонід Слуцький не був обраний віце-президентом ПАРЄ.

Уточнюється, що в другому турі голосування він отримав 105 голосів "за" і 154 "проти".

Тепер російській делегації потрібно висунути нового представника на пост віце-президента ПАРЄ, оскільки ця посада дісталася Росії згідно з квотами.

Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0