Росіяни вже виправдовуються за брудні наміри, – Лукашенко про затримання вагнерівців

Президент Білорусі скликав термінову нараду через затримання понад 30 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє "Белта", глава держави назвав це надзвичайною подією.

"Я запросив вас для того, щоб розібратися з цим, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше його не назвеш", – сказав він на нараді з членами Ради безпеки.

Лукашенко зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.

"Вони вже, виправдовуючись, говорять, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно. Якщо це російські громадяни (а я так розумію, їх допитали), значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається", – сказав президент.

Він доручив своій прессекретарці Наталі Ейсмонт звернутися до російських ЗМІ, щоб вони не "гнали пургу".

"Нам треба звернутися до російських засобів масової інформації, в тому числі Telegram-каналах, щоб вони, як Путін каже, пургу не гнали. Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Не винні – добре, у нас немає ніяких цілей зганьбити близьку нам країну", – підкреслив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 29 липня під Мінськом затримали 32 бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер". Ще одна людина був виявлений і затриманий на півдні країни.