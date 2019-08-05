Росіяни влаштували масову бійку в Польщі: їх "накрила" поліція

У Польщі були затримані 20 громадян Росії, які брали участь у бійці з місцевими футбольними фанатами.

Це сталося в одному з торгово-розважальних центрів у Кракові, передає "Польське радіо".

У конфлікті брали участь громадяни РФ, в основному чеченської національності, і фанати футбольного клубу "Краковія".

Фото: Andrzej Banaś

"Серед затриманих поліцією також кілька громадян Польщі", – відзначається в повідомленні. Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики.

Причиною бійки стало з'ясування відносин із приводу нелегальної торгівлі, в основному сигаретами. Росіяни, як повідомляють журналісти, "хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам".

Про заплановану зустріч дізналася поліція, яка затримала згаданих осіб на парковці перед ТЦ. Правоохоронці також обшукують приміщення, в яких проживали затримані.

Фото: Andrzej Banaś

Фото: Andrzej Banaś

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в центрі Миколаєва близько 5 ранку сталася масова бійка, в якій взяли участь і хлопці, і дівчата. Приводом для конфлікту стало те, що одна з відвідувачок нічного бару приобійняла під час танцю хлопця своєї подруги.

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