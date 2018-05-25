Росіяни визнали, що MH17 збили вони

Скандальний російський журналіст Сергій Доренко в ефірі радіо "Говорить Москва" провів опитування, чи вірять росіяни, що саме їхні військові збили малайзійський Boeing-777 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Як пише на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Риковцева, більшість слухачів визнали, що за катастрофою лайнера стоїть саме Росія.

"Результати: 57 - ми. 43 - не ми. Уявляєте? Це в Росії. Аудиторія цілком собі лояльного радіо. Більше половини переконані, що це ми збили Боїнг. Що це ми вбили цих ні в чому не винних дітей і дорослих. Що говорити про те, як це бачать у світі", - пише Риковцева.

Також, за її словами, вже наступне голосування показало, що аудиторія радіо "Говорить Москва" чудово знає, як це бачать у світі.

"91 відсоток переконаний, що у світі думають, що це ми. І лише 9 сумніваються, що світ саме так бачить картину трагедії у небі над Донбасом. Отже, 57 відсотків вважають, що це дійсно ми, і 91 відсоток вважає, що весь світ вважає, що це були ми. Думаю, вони праві на всі сто відсотків. що весь світ думає, що це були ми. Шкода, що об'єднані думки цієї російської аудиторії і всієї світової аудиторії не можна матеріалізувати в обвинувальний висновок", - резюмувала журналістка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна зробить все можливе, щоб дії Російської Федерації як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку в Міжнародному Суді ООН у рамках розгляду ініційованої нами на початку минулого року справи.

Нагадаємо, напередодні міжнародна об'єднана слідча група підтвердила той факт, що малайзійський Boeing-777 був збитий російським "Буком" .