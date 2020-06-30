Росіяни висміяли відкритий Путіним меморіал під Ржевом: мережу заполонили меми з Волан-де-Мортом

У соцмережах обговорили урочисте відкриття президентами Білорусі Олександром Лукашенком і Росії Володимиром Путіним Ржевського меморіалу Радянському солдату. Користувачі знайшли кілька ляпів.

Про орфографічну помилку в цитаті з вірша поета Олександра Твардовського "Я вбитий під Ржевом", висіченій на постаменті, розповів російський блогер Рустем Адагамов у Facebook. Творці пам'ятника замінили тире на дефіс.

У цитаті Твардовського тире замінили на дефіс Facebook Рустема Адагамова

"Створювати пам'ятники і меморіали треба вміти. У радянських це виходило – Батьківщина-мати, Брестська фортеця, Хатинь, їжаки в Хімках. Тому що були скульптори, художники, талановиті люди. Нинішні що не зроблять, обов'язково вийде пекельний торговий центр, як той храм Кашкета Гітлера в Алабіно, або німецький Шмайссер на пам'ятнику Калашникову, який довелося вирізати болгаркою. Або ось зараз: ну що варто було поставити правильне тире, як у Твардовського, а не дефіс, як на ціннику в кіоску?" – написав Адагамов.

У цитаті Твардовського тире замінили на дефіс (Facebook Рустема Адагамова)

У коментарях користувачі пояснили, чим відрізняється тире від дефіса.

"Дефіс і тире – це різні знаки. Дефіс – це орфографічний знак у вигляді короткої рисочки, який відрізняється від тире шрифтом і тим, що він вживається для з'єднання складних слів, а також ставиться між частинами слів. Тире – це пунктуаційний розділовий знак, який вживається між членами речення і простими реченнями в складі складних", – пояснив Дмитро Новіков.

Дефіс і тире – різні знаки (Facebook Рустема Адагамова)

Деякі користувачі пожартували, що будівельники монумента гроші взяли, як за тире, але заощадили.

А в зверненні Путіна до росіян із приводу поправок до Конституції, знятому на тлі монумента, запідозрили використання відеомонтажу.

Путін звернувся до росіян на тлі монумента (Kremlin.ru)

Деякі припустили, що Путіна знімали на тлі хромакея, тому в зверненні від нього виходило зловісне зелене свічення.

Користувачі помітили зелене свічення навколо Путіна Twitter Yaroslav Conway

Також президента Росії порівняли з лиходієм Волан-де-Мортом з "Гаррі Поттера", а меморіал – з дементором.

Путіна порівняли з Волан-де-Мортом (Twitter dk)

Монумент порівняли з Дементором (Twitter Льоша Міняйло)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "непорушну дружбу" з Росією.