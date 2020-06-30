Росіяни висміяли відкритий Путіним меморіал під Ржевом: мережу заполонили меми з Волан-де-Мортом
У соцмережах обговорили урочисте відкриття президентами Білорусі Олександром Лукашенком і Росії Володимиром Путіним Ржевського меморіалу Радянському солдату. Користувачі знайшли кілька ляпів.
Про орфографічну помилку в цитаті з вірша поета Олександра Твардовського "Я вбитий під Ржевом", висіченій на постаменті, розповів російський блогер Рустем Адагамов у Facebook. Творці пам'ятника замінили тире на дефіс.
"Створювати пам'ятники і меморіали треба вміти. У радянських це виходило – Батьківщина-мати, Брестська фортеця, Хатинь, їжаки в Хімках. Тому що були скульптори, художники, талановиті люди. Нинішні що не зроблять, обов'язково вийде пекельний торговий центр, як той храм Кашкета Гітлера в Алабіно, або німецький Шмайссер на пам'ятнику Калашникову, який довелося вирізати болгаркою. Або ось зараз: ну що варто було поставити правильне тире, як у Твардовського, а не дефіс, як на ціннику в кіоску?" – написав Адагамов.
У коментарях користувачі пояснили, чим відрізняється тире від дефіса.
"Дефіс і тире – це різні знаки. Дефіс – це орфографічний знак у вигляді короткої рисочки, який відрізняється від тире шрифтом і тим, що він вживається для з'єднання складних слів, а також ставиться між частинами слів. Тире – це пунктуаційний розділовий знак, який вживається між членами речення і простими реченнями в складі складних", – пояснив Дмитро Новіков.
Деякі користувачі пожартували, що будівельники монумента гроші взяли, як за тире, але заощадили.
А в зверненні Путіна до росіян із приводу поправок до Конституції, знятому на тлі монумента, запідозрили використання відеомонтажу.
Деякі припустили, що Путіна знімали на тлі хромакея, тому в зверненні від нього виходило зловісне зелене свічення.
Також президента Росії порівняли з лиходієм Волан-де-Мортом з "Гаррі Поттера", а меморіал – з дементором.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "непорушну дружбу" з Росією.