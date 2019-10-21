Цікава і показова історія.

Американські військові в Сирії в районі міста Манбідж залишили один з польових таборів. Цей табір зразу ж зайняли представники російської військової поліції і привезли на неї журналістів.

Табір, в якому дислокувався невеликий американський підрозділ (це видно з кількості наметів і тимчасових споруд), росіяни гордо назвали "американською базою". А росжурналісти, порпаючись в смітті, яке залишили американці, гордо розповіли, що "...военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу".

З власного досвіду перебування на американських базах і польових таборах, знаю, що представники армії США не вчиняють пожеж і не знищують таким чином своїх колишніх місць дислокації. Те, що вони залишили кілька старих розкладачок, на яких відпочивала зміна, кодовий замок в дверях кімнати чергового і старий побитий монітор - це для них сміття і непотріб.

Росіяни ж сприймають все як "марнотратство", адже в них за втрату такого "майна" "зампотил" зніме голову. Тому й вони ментально не вважають це лахміттям - як і намети, як і саморобні дощані нари і столи, як і більшість того, що просто залишилось в старому таборі.

Насправді військові США, збираючись покинути цей невеликий табір (як зазначив російський журналіст, на ньому були розташовані всього півтора десятки одиниць техніки), в якому перебував, як максимум, американський взвод, забрали усе, що було важливе - починаючи з озброєння, спеціального оснащення, засобів звязку й комунікацій і закінчуючи більшістю власних речей.

Але росіяни знайшли і зняли з усіх боків на відео й фото порожню пляшку від вина і гральні карти, роблячи з цього яскраву картинку в ЗМІ образу американського солдата. Але... і в американській армії, і за кордоном в мусульманській країні на свята трохи "вживають".

Уявляєте, скільки б порожніх пляшок від різних спиртних напоїв знайшли американці, якби вони увійшли в покинутий російський табір?.. Це щодо "обліко морале" кожної нації.

У росіян (і чого гріха таїти - у нас також), якби довелось збиратись і терміново євакуйовуватись з польового табору, а тим більше військової бази, залишилась би величезна кількість різних робочих паперів ("отработка", чорновики, книги, журнали, різна документація, карти-схеми, старі доповіді і донесення). Якщо їх не встигають десь завантажити, то намагаються, часто дуже невдало, якось знищити чи спалити. Саме такі недознищені папери несуть величезну цінність для ворожої розвідки.

Навіть у аналогічному взводному таборі російської армії американці, наприклад, знайшли б чимало такого "паперового сміття". У американців виявити подібне дуже важко, і саме тому, що вони не воюють паперами.

Тому, розповідати, що військові США терміново і панічно залишали "базу" - маніпуляція для мешканців "запарєбріка". Для них відео з викинутими пляшками репілентів від комах і засобів захисту шкіри (які, до речі, видаються американським солдатам), а також кілька запечатаних компонентів сухпаю - ознака "раптової втечі" (русскіє своєго... імущества не бросают).

До речі, для американців не становить великої цінності і побутова техніка, та різні системи постачання води й електроенергії. Але в цьому таборі росіяни не знайшли ні кондиціонерів, ні пральних машин, ні електричних плит, ні водопомп, ні генераторів. Тож навіть це майно, які багато важить і є громіздким, американці вивезли. Тобто мали достатньо часу і усі можливості.

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