"Росіяни р*гають від мармеладу": Соколова висміяла брехню кремлівських ЗМІ

Українська журналістка Яніна Соколова викрила постійне спотворення невигідних російській владі фактів у пропагандистських ЗМІ країни-агресора.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона на конкретних прикладах показала, як для росіян створюють паралельну реальність (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У Росії будь-які неприємні ситуації можна згладити. Цензура не вирізала з фільму про Елтона Джона вісім хвилин сцен сексу і наркотиків, а держава подарувала росіянам вісім хвилин для спілкування з родиною. Тіматі не замовив свою колекцію на Ali Express, а імпортозамістив у зворотньому порядку. Збірна Росії не програла фінам, а перемогла гордість і дала північним сусідам порадіти", – іронізує Соколова.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Неправильно писати, що 48% російських сімей вистачає грошей лише на їжу та одяг, а правильно писати: "52% російських сімей ригають вже від мармеладу". Неправильно говорити, що весь світ не визнав Крим російським, а правильно говорити: "Весь світ п*д*раси, і нам не прикро!" – продовжила жартувати вона над окупантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова яскраво висміяла особливості роботи топ-пропагандистів Кремля, розкривши всю суть продажних російських ЗМІ. Вона провела порівняння між ставленням влади Російської Федерації до тих журналістів, які вихваляють її, і до тих, які насмілюються ставити їй гострі питання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал