ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Росіяни р*гають від мармеладу": Соколова висміяла брехню кремлівських ЗМІ

816Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова викрила постійне спотворення невигідних російській владі фактів у пропагандистських ЗМІ країни-агресора.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона на конкретних прикладах показала, як для росіян створюють паралельну реальність (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У Росії будь-які неприємні ситуації можна згладити. Цензура не вирізала з фільму про Елтона Джона вісім хвилин сцен сексу і наркотиків, а держава подарувала росіянам вісім хвилин для спілкування з родиною. Тіматі не замовив свою колекцію на Ali Express, а імпортозамістив у зворотньому порядку. Збірна Росії не програла фінам, а перемогла гордість і дала північним сусідам порадіти", – іронізує Соколова.

Новини
"Придурок, бл*дь!" Соколова спіймала улюбленого пропагандиста Путіна на антисемітизмі

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Неправильно писати, що 48% російських сімей вистачає грошей лише на їжу та одяг, а правильно писати: "52% російських сімей ригають вже від мармеладу". Неправильно говорити, що весь світ не визнав Крим російським, а правильно говорити: "Весь світ п*д*раси, і нам не прикро!" – продовжила жартувати вона над окупантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова яскраво висміяла особливості роботи топ-пропагандистів Кремля, розкривши всю суть продажних російських ЗМІ. Вона провела порівняння між ставленням влади Російської Федерації до тих журналістів, які вихваляють її, і до тих, які насмілюються ставити їй гострі питання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаанексія Криму
Особа
Яніна Соколова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel