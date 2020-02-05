Росіяни повинні каятися перед українцями, як німці у 1945-му – Шендерович

Громадяни Росії, які підтримують дії Володимира Путіна в Україні, повинні пройти шлях покаяння за прикладом німців у ХХ столітті.

Таку думку висловив відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович, передає Charter97.org. Він каже, що його дуже жорстко критикують за таке формулювання, але "подітися вже нема куди".

"Каятися треба нам. Україні нема за що каятися перед нами. Ми – інтервенти і наше покаяння, я сподіваюся, попереду, бо вихід кудись у новий стан може відбутися тільки через покаяння. Німцям трошки пощастило – їх перемогли, їх змусили вступити на шлях покаяння, у них не було вибору, їх ніхто не питав", – пояснив він.

Віктор Шендерович Delfi.lt

За словами Шендеровича, дуже показовим є той факт з історії, коли у 1945-му почалося усвідомлення того, що насправді накоїв Адольф Гітлер.

"Ви знаєте, як видавалася в Берліні, в американській зоні, гуманітарна допомога влітку 1945 року? В кінотеатрах. Подивися фільм, як бульдозерами згрібають трупи в Освенцимі, у Бухенвальді. Подивися це кіно. Ти, який голосував за Гітлера, подивися це кіно, а на виході отримай заварку, буханку хліба, воду і завтра приходь подивитися кіно. І так кілька десятиліть, умовно кажучи", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявив, що Росія, як і Німеччина, зобов'язана заплатити Польщі компенсацію за збитки у Другій світовій війні.

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