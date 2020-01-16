"Росіяни почали війну": в Європі Путіна жорстко поставили на місце через Польщу

У Європарламенті підтримали Польщу, яка виступила проти звинувачень президента РФ Володимира Путіна в тому, нібито поляки відповідальні за початок Другої світової війни.

Більшість євродепутатів підтримали думку, що СРСР несе відповідальність за початок війни, передає RMF24.

"Не всі говорили в один голос, але більшість вказувало на російську відповідальність за провокування війни шляхом укладення пакту Молотова-Ріббентропа", – йдеться в повідомленні.

Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству.

"Європейська комісія повністю відкидає будь-які помилкові твердження, які намагаються спотворити історію Другої світової війни, або зображати жертви, таких, як Польща, як злочинців", – акцентувала вона.

Її підтримала політик Сандра Калнієте з Європейської народної партії: "Радянський Союз несе відповідальність за початок Другої світової війни".

Також проти Путіна виступив німецький євродепутат Райнхард Бютікофер.

"Цей тип перетворення, перекидання історичної провини може стати першим кроком до ідентифікації цілей для агресії. ЄС повинен бути насторожі", – повідомив він.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрованих, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальної заяви Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецкій припустив, що таким чином Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що уряд буде відстоювати правду і історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

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