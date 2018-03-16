Росіяни масово кинулися шукати золото, яке випало з літака: з'явилися фото і відео

У російському Якутську, де напередодні з вантажного літака Ан-12 випали кілька тонн золота, другий день активно шукають золоті злитки.

Як повідомило місцеве видання Sakhalife, люди ведуть пошуки по всьому периметру падіння дорогоцінних металів (площа якого становить кілька квадратних кілометрів).

При цьому в соцмережах, тим часом, з'явилася карта, на якій відзначена територія падіння вантажу.

У свою чергу КП повідомляє, що місцеві жителі всю ніч нишпорили в околицях аеропорту з ліхтариками, незважаючи на те, що згідно із заявою транспортної поліції і слідкома, всі злитки вже зібрані, і шукати більше нічого.

Крім цього, за інформацією російських ЗМІ, число пошукових запитів на покупку авіаквитків в Якутськ після інформації про втрату золота зросла в три рази.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що злитки виявилися не золотими.