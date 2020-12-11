Вчера в Баку проходить парад перемоги.

І Туреччина на цьому параді присутня, як явний лідер в регіоні. Ми всі звикли до того, що це у Росії такий вздик – когось контролювати, десь лідирувати. Але однієї тільки величини території мало. Потрібно як мінімум виконувати взяті на себе зобов'язання. Те, як росіяни кинули вірмен – можна порівняти з тим, як росіяни кинули українців (хоча нам дісталося набагато більше). Тут ще Лукашенко зі своїм "віддай території, візьми гроші" (хто не в курсі, подивіться ролик від Олексія Гончаренка). Росіяни ж віддали Сибір, і гроші взяли)).

Ну да ладно. Ось приклад, коли той, хто в розумінні росіян був всього лише обслуговуючим російських туристів персоналом – виявився сильнішим і послідовнішим самих "лідерів", що відбулися.

Росія також не контролює території в бік Заходу. Вони всі кричать про зовнішнє управління, але воно явно не російське.

При Порошенкуо лідерами в регіоні могли б стати ми. Але тепер це швидше буде Польща, бо саме там зараз розміщуються частини П'ятого армійського корпусу Сполучених Штатів.

Куди не плюнь – одні "вороги". На сході – Туреччина, на Заході – Америка. Та й в Україні не дуже-то і виходить.

А повертаючись до парадів – вони завжди показують, хто в домі господар. І якщо на твої паради приїжджають представники Абхазії, Південної Осетії, Таджикистану .. Молдова тепер, думаю, приїжджати вже не буде... невизнаний Лукашенко, який торгує людськими життями, Узбекистан ще...

Ну, загалом, ось вам і мрії про лідерство. Реалії такі ж убогі, як і репутація.