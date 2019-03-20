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"Росіяни бояться!" Людина Путіна натякнула на "звільнення" Казахстану

6.6тЧитати матеріал російською

Екс-депутат Держдуми Росії Сергій Марков, якого називають людиною Путіна, натякнув на необхідність допомогти російським і русифікувати казахам, які нібито бояться хвилі орламанов (етнічних казахів).

"Казахстан. Оралмани, їх вже більше мільйона, це приїхали в благополучний Казахстан як би казахи з Монголії. За гарним життям. Їх хвиля лякає казахстанців. Вони швидко готові сприйняти радикальні ісламістські вчення. Росіяни і зросійщені казахи побоюються, що за рахунок оралманов радикальні націоналістичні і ісламістські організації зможуть стати впливовою силою в новому постназарбаевском Казахстані", — написав Марков на своїй сторінці в Facebook.

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У коментарях до посту підтримали позицію Маркова.

"Росіяни бояться!" Людина Путіна натякнула на "звільнення" Казахстану
"Росіяни бояться!" Людина Путіна натякнула на "звільнення" Казахстану

"Росіяни бояться!" Людина Путіна натякнула на "звільнення" Казахстану

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Відповідну заяву він зробив під час звернення до народу в ефірі республіканських телеканалів у вівторок, 19 березня.

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Особа
Сергій Марков
Місце
Казахстан
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Займись русскими на россии конченый они от нищеты за москвой уже воют.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Вічно цьому мудаку є до всього справа, чмо ''вєлікорускоє'', шизофренік з параноїдальним синдромом.
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