"Росіяни бояться!" Людина Путіна натякнула на "звільнення" Казахстану

Екс-депутат Держдуми Росії Сергій Марков, якого називають людиною Путіна, натякнув на необхідність допомогти російським і русифікувати казахам, які нібито бояться хвилі орламанов (етнічних казахів).

"Казахстан. Оралмани, їх вже більше мільйона, це приїхали в благополучний Казахстан як би казахи з Монголії. За гарним життям. Їх хвиля лякає казахстанців. Вони швидко готові сприйняти радикальні ісламістські вчення. Росіяни і зросійщені казахи побоюються, що за рахунок оралманов радикальні націоналістичні і ісламістські організації зможуть стати впливовою силою в новому постназарбаевском Казахстані", — написав Марков на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях до посту підтримали позицію Маркова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Відповідну заяву він зробив під час звернення до народу в ефірі республіканських телеканалів у вівторок, 19 березня.

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