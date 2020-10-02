Росіян заочно заарештували через вибухи в Бейруті

У Лівані заочно заарештували двох росіян через масштабні вибухи в порту Бейрута.

Також влада країни вимагала від Інтерполу видати ордер на арешт росіян, передає Aljazeera.

Повідомляється, що ліванський суддя Фаді Саван постановив заарештувати бізнесмена з Хабаровська Ігоря Гречушкіна, якому належало судно Rhosus, яке доставило в 2014 році в порт ліванського Бейрута аміачну селітру. Ім'я другого росіянина – капітан судна Борис Прокошев

Нагадаємо, що 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Кількість загиблих тоді склало понад 200 осіб, більш ніж 3,7 тис. осіб постраждали.

Як стало відомо, вибух стався унаслідок детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили із судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у порту Бейрута через місяць після вибуху спалахнула масштабна пожежа.