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17 жовтня • оновлено в 11:29
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Росія знову "заблокувала" Азовське море: тривожні дані

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У серпні-вересня 2019 Росія знову активізувати в Азовському морі. Тривалість штучної затримки український суден зросла.

Такими є результати спостережень Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", "Майдану закордонних справ" і BlackSeaNews. Про це написав на своїй сторінці в Facebook експерт з питань Криму, журналіст Андрій Клименко.

"Тривалість штучної затримки перед Керченською протокою "маріупольських" і "бердянських" суден значно зросла – "на вході" у Азовське море у 2,4 рази, а на "виході" з Азовського моря – у 3,2 рази", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що ситуація знову загострилася і зараз картина така сама, як і у вересні-жовтні 2018 року.

"Схоже, що настав час, коли знову потрібно активувати питання про "азовському пакеті" санкцій до російських портів Азовського моря, з яких здійснюються регулярні перевезення до окупованого Криму", – підкреслив Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські ЗМІ написали страхітливу статтю про те, що Україна розробляє надзвукову протикорабельну ракету, яка стане справжнім викликом для Чорноморського флоту Росії.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
прям как маленькие....уже б давно новое море выкопали.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Будете вые.бываться, вообще перекроем.
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филипп филипыч
филипп филипыч
"Майдан иностранных дел" это пять!))))
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