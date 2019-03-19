Росія знала півроку тому: сплив цікавий нюанс відставки Назарбаєва

Кремль міг знати заздалегідь про сенсаційну відставку президента Казахастану Нурсултана Назарбаєва, про яку він оголосив 19 березня.

На це вказує низка "евакуаційних заходів", підготовлених Москвою за півроку до цього, щоб спростити в'їзд до РФ, зокрема і для казахів.

Так, за тиждень до того, як Назарбаєв оголосив про своє рішення піти з посади, російське видання "Комсомольская правда" опублікувало матеріал про росіян у Казахстані, який став результатом тривалого творчого відрядження журналіста Дмитра Стешина.

Новини Назарбаев стал пожизненным председателем

Нурсултан Назарбаєв

У репортажі простежується думка про те, що "росіянин буде останнім, із ким посвариться казах", а також викладені думки автора про те, що ж буде з Казахстаном за спадкоємців Назарбаєва.

До того ж, зазначили у Telegram-каналі "Майор і Генерал", в Росії неспроста восени 2018 року ухвалили Концепцію міграційної політики. Готуються також зміни і до закону "Про громадянство", які покликані спростити процедуру його отримання.

Все це, наголошує автор, навіяло думку про те, що подальша доля Казахастану вже визначена бажанням Росії притягти в країну якомога більше російськомовних переселенців.

Нурсултан Назарбаєв

Зазначимо, що перед зверненням до народу Казахстану Назарбаєв встиг поспілкуватися з лідером РФ Володимиром Путіним по телефону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обов'язки президента Казахстану до виборів глави держави виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

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