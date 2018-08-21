"Росія змушена": депутат Держдуми пригрозив Україні повторенням сценарію Криму

Депутат нелегітимної Державної Думи Росії Леонід Калашников нахабно заявив, що Росія може розглянути варіант повної окупації Донбасу за кримським сценарієм (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, політик країни-агресора назвав такий злочинний план заходами гострої необхідності. Агресивну риторику Кремля він озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

"З Донбасом, швидше за все, буде те ж саме, що у Криму. Швидше за все, люди, наївшись цієї нестабільності, просто захочуть незалежності, реальної незалежності, і Росія змушена буде... Тому що люди не можуть жити в умовах війни", - цинічно висловився Калашников, замовчуючи про те, що винуватцем тієї самої війни є безпосередньо Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калашников нахабно виправдався за війну, розв'язану РФ на Донбасі, заявивши, що агресор зробив це у відповідь на рішення України скасувати закон про регіональні мови.