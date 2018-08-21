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ПолітикаЕкономіка

"Росія змушена": депутат Держдуми пригрозив Україні повторенням сценарію Криму

4.7тЧитати новину російською

Депутат нелегітимної Державної Думи Росії Леонід Калашников нахабно заявив, що Росія може розглянути варіант повної окупації Донбасу за кримським сценарієм (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, політик країни-агресора назвав такий злочинний план заходами гострої необхідності. Агресивну риторику Кремля він озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

"З Донбасом, швидше за все, буде те ж саме, що у Криму. Швидше за все, люди, наївшись цієї нестабільності, просто захочуть незалежності, реальної незалежності, і Росія змушена буде... Тому що люди не можуть жити в умовах війни", - цинічно висловився Калашников, замовчуючи про те, що винуватцем тієї самої війни є безпосередньо Росія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калашников нахабно виправдався за війну, розв'язану РФ на Донбасі, заявивши, що агресор зробив це у відповідь на рішення України скасувати закон про регіональні мови.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктанексія КримуОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Росія
Об'єкт
Державна Дума Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Воевать не придется, трусливое шароварное стадо само ломанется с Донбасса, как только Россия предъявит хохликам ультиматум. Особо тупых, до которых медленно доходит, будут выковыривать ракеты и бомбы. Хотя основная масса свидосвиней обычно очень чувствительна к подгоранию пердаков.
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2
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Igraev Alex
Igraev Alex
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, пустить ты способен только струйку мочушек в штанишки, интернет-рэмбо)
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Такое надо молотками убивать, это же задрот прыщавый за похлебку работает.
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0
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Украина это страна агрессор.
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3
1
Петренко Сергей
Петренко Сергей
Yavorskiy Sergey, Ага, отобрала СВОЙ краснодарский край и вторглась на Чукотку.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Насмешил клоун кацапский. Украина на Донбассе этой мрази полный рот буев насовала. Кацапье с этим никак смириться не может. Этим уродам осталось только мечтать и тем людей смешить
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2
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2 из 3 ответов | показать все
Петренко Сергей
Петренко Сергей
Igraev Alex, https://www.youtube.com/watch?v=ZPS6RzNY3Xg
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Levitsky monika, ты вообще ебанулась? куда ты лезешь? твое дело минет, а ты войны хочешь, хуй тебе.
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