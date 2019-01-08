Коли наприкінці грудня минулого 2018 року Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що наші кораблі неодмінно підуть через Керчинську протоку і здійснюватимуть такі проходи стільки, скільки нам буде необхідно, то чимало російських "яструбів-політиків" вже потерали від кровожерливого захоплення брудні рученята. Мовляв, "топитимемо і розстрілюватимемо усе".

Проте, лише за два тижні їхня риторика починає мінятися. Устами їхніх маріонеток - кримських "чиновників" - починають звучати набагато обережніші заяви і про "розстріл" вже ніхто не говорить.

Публікація в росзмі

Тепер вони більш зважено заявляють, що прохід ніхто не закриває (але ми памятаємо притоплену баржу під час переходу наших катерів). Тепер вони говорять, що усім, хто хоче здійснити прохід по каналу, необхідно дотримуватись міжнародних норм судноплавства (під час подій з нашими катерами ми теж суворо дотримувалися цих норм, і навіть чекали на лоцманів, хоча росіяни на це не зважали, а пішли на таран. А потім переслідували, обстріляли і захопили наші кораблі).

Хоча після тих подій минуло майже півтора місяці, тональність риторики змінилась абсолютно в іншому напрямку. Причина цьому - міжнародний тиск на росію, яка все-таки й далі торгуватиметься за "визнання Криму і скасування санкцій".

Тож такі заяви - яскравий приклад, що й на росію можна впливати, тиснучи на певні "больові точки".

"Тиск", який регулює присутність України в Керчинській протоці, зараз здійснюється на "правильні" точки, а при достатьому регулюванні ще й сили цього тиску можна взагалі росію "загнати" у нормальні межі.