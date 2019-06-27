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Росія зібралася "рятувати" армією ще одну країну: що відомо

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Росія має намір допомагати зміцнити армію і спецслужби Таджикистану на фоні загроз країнам Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що виходять від міжнародних терористів в Афганістані.

Про це заявив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев у Бішкеку на засіданні комітету секретарів рад безпеки країн ОДКБ. За його словами, РФ турбує стійка тенденція до зростання напруженості на таджицько-афганському кордоні, передає "РИА Новости".

"Зі свого боку будемо зміцнювати силову складову Республіки Таджикистан за лінією Міноборони і спеціальних служб Росії, зокрема під час реалізації програми модернізації Збройних Сил Республіки Таджикистан", – сказав Патрушев.

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Російські військові

regnum.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Росії пригрозили військовими заходами, якщо НАТО втілить загрози у зв'язку із Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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