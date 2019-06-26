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Росія зазнала гучної поразки в ПАРЄ: що трапилося

5.9тЧитати матеріал російською

В Парламентській асамблеї Ради Європи провалили голосування за обрання депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького віце-президентом ПАРЄ.

Кандидат не набрав потрібної кількості голосів, передає "Європравда".

Повідомляється, що голосування по Слуцькому пройшло вчора, 25 червня бюлетенями на закритому голосуванні, але результати оголосили сьогодні. Відзначимо, що росіянин знаходиться під санкціями Євросоюзу і його кандидатура розглядалася окремо.

Для голосування делегати взяли 198 бюлетенів, "за" проголосував 101 делегат, тоді як для обрання необхідна абсолютна більшість голосів від зареєстрованих - 158.

Додамо, що сьогодні пройде друга спроба обрати Слуцького. У разі повторного програшу Росії запропонують подати іншого кандидата.

Нагадаємо, що українська делегація оскаржила можливість призначення Слуцького на позицію віце-президента ПАРЄ.

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Особа
Леонід Слуцький (депутат)
Тег
ПАРЄ
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CARGO 100
CARGO 100
Не тот заголовок !!! Должно быть: Украина одержала громкую победу в ПАСЕ, Путин в истерике, Слуцкий в обмороке ...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата". Хм, то есть если Слуцкий и второй раз не наберет нужного количества то вице-президентом будет другой россиянин? А где поражение тогда?)
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Питон Каа
Питон Каа
Вот беда! Что же теперь будет? Неужели Бляхера изберут?
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