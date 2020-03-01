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1 березня • оновлено в 18:28
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Росія зазнала фіаско з "непереможним" ЗРГК "Панцир": що в ньому не так

13.9т
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Провали розхваленого російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" у Сирії пояснили "задоволенням" Російською Федерацією бажань Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, установка є "плодом" арабської любові до нічних феєрверків і не відповідає заявленим характеристикам. Про це повідомляє "Лента.ру", підкреслюючи, що відповідну інформацію раніше поширили кубанський новинний портал і блогери Live Journal.

Зазначається, що "Панцир", який був створений тульським Конструкторським бюро приладобудування, із засобу протиповітряної оборони (ППО) ближньої дії "перетворився" на ЗРГК малої дальності. Тому зброя й показала таку низьку ефективність бойового застосування в Сирії – 10-20 відсотків замість 50.

У Сирії турецькі військові розгромили ЗРГК "Панцир-С1"

У Сирії турецькі військові розгромили ЗРГК "Панцир-С1"

Водночас таке перетворення автори публікації пояснили обіцянкою виробника задовольнити бажання ОАЕ. Замовляючи зброю в Росії, країна нібито "хотіла комплекс не ближнього бою, а хоча б малої дальності".

"Що ж робити з "плодом" арабської любові до нічних феєрверків? Очевидно, що "Панцир" повинен повернутися до витоків – у зону ППО ближньої дії. Там його недоліки не будуть критичними", – підкреслили в повідомленні.

У Сирії турецькі військові розгромили ЗРГК "Панцир-С1"

У Сирії турецькі військові розгромили ЗРГК "Панцир-С1"

twitter.com/kamerknc

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони Туреччини заявило, що після атаки сирійських військ Башара Асада й російських найманців у Ідлібі турецькі військові дали гідну відповідь і розгромили ЗРГК "Панцир-С1". У Росії про втрати традиційно мовчать.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Росія
Теги
Росія - країна-агресор воєнна техніка
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
А кто то сомневался в другом результате пyкинских вyндeр вaфель?)) Пyкинские рабы не в счет))
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Перепил Недо
Перепил Недо
А как пели, ах как пели... А теперь арабы виноваты? Рукожопые дети политруков.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
У этой байды понтов больше чем пользы )))) Из дерьма и палок ))))
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