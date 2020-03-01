Росія зазнала фіаско з "непереможним" ЗРГК "Панцир": що в ньому не так

Провали розхваленого російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" у Сирії пояснили "задоволенням" Російською Федерацією бажань Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, установка є "плодом" арабської любові до нічних феєрверків і не відповідає заявленим характеристикам. Про це повідомляє "Лента.ру", підкреслюючи, що відповідну інформацію раніше поширили кубанський новинний портал і блогери Live Journal.

Зазначається, що "Панцир", який був створений тульським Конструкторським бюро приладобудування, із засобу протиповітряної оборони (ППО) ближньої дії "перетворився" на ЗРГК малої дальності. Тому зброя й показала таку низьку ефективність бойового застосування в Сирії – 10-20 відсотків замість 50.

У Сирії турецькі військові розгромили ЗРГК "Панцир-С1"

Водночас таке перетворення автори публікації пояснили обіцянкою виробника задовольнити бажання ОАЕ. Замовляючи зброю в Росії, країна нібито "хотіла комплекс не ближнього бою, а хоча б малої дальності".

"Що ж робити з "плодом" арабської любові до нічних феєрверків? Очевидно, що "Панцир" повинен повернутися до витоків – у зону ППО ближньої дії. Там його недоліки не будуть критичними", – підкреслили в повідомленні.

У Сирії турецькі військові розгромили ЗРГК "Панцир-С1" twitter.com/kamerknc

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони Туреччини заявило, що після атаки сирійських військ Башара Асада й російських найманців у Ідлібі турецькі військові дали гідну відповідь і розгромили ЗРГК "Панцир-С1". У Росії про втрати традиційно мовчать.

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