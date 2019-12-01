Росія зазнала фіаско з хваленими танками Путіна в Індії

Влада Індії висловила невдоволення після покупки великої партії російських танків Т-90МС. Операція обійшлася уряду в $3,12 млрд.

Про це повідомляє "Свободная Пресса". В рамках договору Міністерство оборони Індії отримає 464 російських бойових танків.

Танк Т-90МС svpressa.ru

Після підписання контракту з'ясувалося, що російське держпідприємство "Уралвагонзавод" несе матеріальну відповідальність за затримки при виробництві танків та перевитрату коштів. У разі виявлення зривів термінів поставок Т-90МС або перевищення їх вартості на підприємство будуть накладатися штрафи.

Перші 64 машини повинні бути готові не пізніше 3,5 років з дня підписання контракту. Ритмічність виробництва повинна бути на рівні 120 машин в рік або 10 в місяць.

Після підписання контракту члени правлячої партії "Бхаратія джаната парті" розкритикували контракт. Політики заявили, що країні необхідно створювати танки на своїй території, а не віддавати частину складальних процесів Росії. Також критиці піддалася невиправдана дорожнеча проекту, що в результаті "призведе до розбазарювання оборонного бюджету".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Росії показали кадри випробувань бойових комплексів безпілотного танка-робота "Уран-9".

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