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1 грудня • оновлено в 22:19
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Росія зазнала фіаско з хваленими танками Путіна в Індії

32.3т
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Влада Індії висловила невдоволення після покупки великої партії російських танків Т-90МС. Операція обійшлася уряду в $3,12 млрд.

Про це повідомляє "Свободная Пресса". В рамках договору Міністерство оборони Індії отримає 464 російських бойових танків.

Танк Т-90МС

Танк Т-90МС

svpressa.ru

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Після підписання контракту з'ясувалося, що російське держпідприємство "Уралвагонзавод" несе матеріальну відповідальність за затримки при виробництві танків та перевитрату коштів. У разі виявлення зривів термінів поставок Т-90МС або перевищення їх вартості на підприємство будуть накладатися штрафи.

Перші 64 машини повинні бути готові не пізніше 3,5 років з дня підписання контракту. Ритмічність виробництва повинна бути на рівні 120 машин в рік або 10 в місяць.

Після підписання контракту члени правлячої партії "Бхаратія джаната парті" розкритикували контракт. Політики заявили, що країні необхідно створювати танки на своїй території, а не віддавати частину складальних процесів Росії. Також критиці піддалася невиправдана дорожнеча проекту, що в результаті "призведе до розбазарювання оборонного бюджету".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Росії показали кадри випробувань бойових комплексів безпілотного танка-робота "Уран-9".

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Індія
Тег
Новини Росії
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украина намерена обратиться в арбитражный суд половину этих денег отдать им, потому что очень надо.
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
Не ругайте пианиста (обоз) он играет как умеет(с) А по сути. Брамос испытали, вернули назад проект FGFA, ибо двигатели все.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Может д*билы с обоза пояснят, где в статье встречается словосочетание "потерпела фиаско"? Ну кроме как в заголовке. Обоз, вы реально х*хлов за идиотов держите?
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