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Росія зазнала чергового космічного фіаско: що відомо

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Російська академія наук оголосила про завершення наукової роботи єдиного російського космічного телескопа "Спектр-Р" (проект "Радіострон"), який втратив зв'язок із Землею.

"Наукова місія проекту завершена", – заявив президент РАН Олександр Сергєєв. За даними "РИА Новости", його учасників збираються нагородити.

"Радіоастрон" — проект орбітального радіотелескопу, головну роль в якому грала Росія. На орбіту телескоп запустили в 2011 році з Байконура на борту апарата "Спектр-Р".

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Ремонту не підлягає: стало відомо про нове космічне фіаско Росії

"Спектр-Р"

"Спектр-Р"

Радіотелескоп був призначений для спільної роботи з глобальною наземною мережею понад 60 радіотелескопів, утворюючи єдиний наземно-космічний інтерферометр із наддовгою базою (РНДБ) дуже високої кутової роздільної здатності — до семи мікросекунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов із орбіти і згорів в атмосфері.

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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А в чем "фиаско"? Объекты на орбите не вечны: садятся солнечные батареи (лет 10-15 ресурс), газ просачивается через металлические стенки, деградируют полупроводники, теряют эмиссию катоды радиоламп (характерно для русской электроники)...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Запустили в 2011. Запланированный срок службы 5 лет. Связь потеряна в 2019. Полное фиаско. В то время, как украинский спутник Лыбидь с 2011 успешно бороздит просторы склада в стране-агрессоре.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
да хуйня,еще запустят.
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