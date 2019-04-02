Росія зазнала чергового космічного фіаско: що відомо

Російська академія наук оголосила про завершення наукової роботи єдиного російського космічного телескопа "Спектр-Р" (проект "Радіострон"), який втратив зв'язок із Землею.

"Наукова місія проекту завершена", – заявив президент РАН Олександр Сергєєв. За даними "РИА Новости", його учасників збираються нагородити.

"Радіоастрон" — проект орбітального радіотелескопу, головну роль в якому грала Росія. На орбіту телескоп запустили в 2011 році з Байконура на борту апарата "Спектр-Р".

"Спектр-Р"

Радіотелескоп був призначений для спільної роботи з глобальною наземною мережею понад 60 радіотелескопів, утворюючи єдиний наземно-космічний інтерферометр із наддовгою базою (РНДБ) дуже високої кутової роздільної здатності — до семи мікросекунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов із орбіти і згорів в атмосфері.

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