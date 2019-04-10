"Росія завжди винна!" У Москві образилися на США за невизнання Криму

Російські політики бурхливо відреагували на слова глави Держдепу США Майка Помпео про те, що порівнювати визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами і анексію Криму абсолютно недоречно.

Так, депутат нелегітимної Держдуми від окупованого півострова Руслан Бальбек, заявив, що американці нібито використовують вибірковий підхід в таких питаннях, повідомляє пропагандистський ресурс RT.

"США живуть за принципом "друзям можна все, а Росія завжди винна". Озброєне захоплення сирійської території — це, виявляється, всесвітнє благо, а народне волевиявлення в Криму — вселенське зло", — обурився він.

За словами Бальбека, в США нібито за краще "впритул не помічати того, що відбувається в Україні".

Анексія Криму "24 канал"

"Цей показовий виступ Майка Помпео — хороший урок тим, хто думає, що з Вашингтоном потрібно домовитися про мир. Марно домовлятися з гангстером, для якого існує тільки один закон — його особисті інтереси", — висловив російський депутат своє невдоволення.

У свою чергу, член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков дорікнув Помпео подвійними стандартами.

"У Помпео в голові плюралізм. Одна його половина говорить про те, що приєднання Голанських висот до Ізраїлю нормально, а друга — про те, що возз'єднання Криму з Росією — ненормально. Це і є яскравий приклад політики подвійних стандартів. При цьому саме у Росії більше прав на возз'єднання з Кримом, ніж в Ізраїлю — анексувати Голанські висоти", — заявив він.

Сенатор зазначив, що при передачі Криму УРСР у 1954 році не було ніяких референдумів. "А у 2014 році Крим реалізував своє право на самовизначення і зробив це відповідно до міжнародних стандартів", — збрехав він.

Підсумовуючи, Цеков звернув увагу на те, що зараз "світ дуже нестабільний саме через таких політиків, як Майк Помпео".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці березня президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

Багато країн виступили проти рішення США, оскільки ці території є анексованими.

Побоювання виникли і в Україні — експерти порушили питання, чи не є це передвісником визнання права Росії на незаконно захоплений Крим.

Експерт із питань США Сергій Буранок висловив думку, що рішення президента CША визнати Голанські висоти володінням Ізраїлю не змінить позицію Вашингтона щодо незаконної анексії Росією Криму.

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