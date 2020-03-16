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16 березня • оновлено в 10:21
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Росія "атакує" кораблі НАТО в Чорному морі: силовик Путіна зізнався

6.1т
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Росія використовує берегові засоби радіоелектронної боротьби, щоб заважати кораблям НАТО, які наближаються в Чорному морі до незаконно анексованого Криму, вести розвідку.

Таке зізнання в коментарі РИА Новости зробило джерело в "силових структурах півострова".

Представник окупантів назвав ведення розвідувальної діяльності кораблями Альянсу "спробою проникнення в комунікаційні та цифрові мережі Росії".

Росія "атакує" кораблі НАТО в Чорному морі

Росія "атакує" кораблі НАТО в Чорному морі

За його словами, новітні російські засоби РЕБ випробовуються в реальних умовах протидії, технічні можливості перевіряються. "Як результат, кораблі НАТО розвертаються і йдуть", – похвалився силовик.

Крім того, він розповів, що кораблям НАТО не тільки заважають вести розвідку, а й збивають їх із шляху.

"Засоби РЕБ роблять непрацездатною не тільки розвідувальну апаратуру, але і збивають налаштування навігаційних систем кораблів, у результаті чого ті показують помилкові координати, а екіпажі виявляються дезорієнтовані", – пояснив співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше винищувачі НАТО засікли російські протичовнові літаки-розвідники Ту-142 в районі західних узбереж Шотландії та Ірландії. Перед цим шпигуни Росії пролетіли над Аляскою.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Теги
НАТО Крим Чорне море
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Ага лаптями машут и прогоняют играя на балалайках.)))))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Достоверная оценка ситуации - разворачивается и уходит - из мозгов ка-ца-пс-ких силовиков. А может ее там никогда и не было?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Остался вопрос, как помешать украинским военным вести разведку? ведь они приплывают на вёсельных лодках и плотах
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