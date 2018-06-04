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Росія зацікавлена: Путін назвав свою мету в Євросоюзі

2.1тЧитати новину російською

У Росії немає мети когось роз'єднати в Європі, навпаки, Москва зацікавлена ​​в єдиному і процвітаючому Євросоюзі.

Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу, пише РІА Новини.

"У нас немає мети щось або когось роз'єднати в ЄС. Навпаки, ми зацікавлені в єдиному і процвітаючому Євросоюзі, тому що він є нашим найважливішим торговим і економічним партнером", - сказав Путін, який має намір відвідати Відень з робочим візитом 5 червня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВС Італії назвав Путіна "одним з кращих державних діячів".

У той же час в Німеччині заявили, що Росія повинна повернутися до складу "Великої вісімки" (G8) для створення противаги США.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Європейський Союз
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