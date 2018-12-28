Уже не вперше, коли гучну презентацію президента Росії, відразу, як би не в той же день розкривають користувачі соцмереж.

Так, інформаційна ера, то не пусті слова, а реальність, яка нажаль, для отих дідів, з радянським минулим так і залишиться всього то – популярним мемом.

Так само, й нещодавня заява Путіна про ніби то над успішний запуск нового ракетного комплексу "Авангард" був відразу підданий не аби якому сумніву з боку фахівців, які дуже сумніваються у реальність його існування, як такого.

А тут ще й у соцмережах поповзла інформація про те, що в минулу середу, 26 грудня, американські розвідувальні супутники не фіксували жодного пуску ракет з полігонів в Оренбурзькій області, тим більше тих, які ніби то "успішно влучили в ціль" на Камчатці, як про те завірив світову громадськість маленький "Пу".

Ото ж, Путіна вкотре запідозрили в публічному обмані, а його військових, в дешевій імітації, які навіть не можуть запустити, якусь болванку, аби хоч спробувати трохи заплутати оту всевидячу американську розвідку ))).