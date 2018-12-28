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Анатолій Кравчук
Анатолій Кравчук
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Росія запустила нову стратегічну ракету ''Пшик''

35.5т

Уже не вперше, коли гучну презентацію президента Росії, відразу, як би не в той же день розкривають користувачі соцмереж.

Так, інформаційна ера, то не пусті слова, а реальність, яка нажаль, для отих дідів, з радянським минулим так і залишиться всього то – популярним мемом.

Так само, й нещодавня заява Путіна про ніби то над успішний запуск нового ракетного комплексу "Авангард" був відразу підданий не аби якому сумніву з боку фахівців, які дуже сумніваються у реальність його існування, як такого.

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А тут ще й у соцмережах поповзла інформація про те, що в минулу середу, 26 грудня, американські розвідувальні супутники не фіксували жодного пуску ракет з полігонів в Оренбурзькій області, тим більше тих, які ніби то "успішно влучили в ціль" на Камчатці, як про те завірив світову громадськість маленький "Пу".

Ото ж, Путіна вкотре запідозрили в публічному обмані, а його військових, в дешевій імітації, які навіть не можуть запустити, якусь болванку, аби хоч спробувати трохи заплутати оту всевидячу американську розвідку ))).

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Автор
Анатолій КравчукАнатолій Кравчук
Місце
Росія
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кацман Саша
кацман Саша
да потому.что немцы такие же путинские ушлепки как пол европы
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Исаев Денис
Исаев Денис
Вот мне интересно почему западные СМИ не согласны с этой тупой кастрюлей? Вот к примеру Ди Вельт немецая https://www.welt.de/wirtschaft/article186145516/Putins-neue-Hyperschallwaffe-Warum-sie-so-gefaehrlich-ist.html А вообще этого имбецила надо рассматривать исходя из теории Ламброзо, очень интересное животное для изучения.
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кацман Саша
кацман Саша
Блин рассеяне я конечно извиняюсь Но с вас Ху........ло гонит не по детски
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